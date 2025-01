Alternative zu The Witcher 4? Das neue Vampir-Rollenspiel Dawnwalker ist keine Konkurrenz - sagt der Chef-Entwickler

The Blood of Dawnwalker hat für mächtig Eindruck bei Fans düsterer Rollenspiele gesorgt. Jetzt sind neue Informationen an die Öffentlichkeit gedrungen. Bei GameStar Plus lest ihr alles Wichtige.

»Das sieht ja aus wie The Witcher!«

So oder ähnlich fielen viele Reaktionen auf die Ankündigung von The Blood of Dawnwalker aus. Kein Wunder: Von den 120 Mitarbeitern des neuen Studios Rebel Wolves waren so einige vorher bei CD Projekt Red beschäfigt.

Die Ex-Kollegen der Dawnwalker-Entwickler schustern gerade The Witcher 4 zusammen. Konkurrieren die beiden Open-World-Rollenspiele aus Polen also unmittelbar um die Gunst der Spieler? Der ehemalige Director von The Witcher 3 und Rebel-Wolves-Gründer Konrad Tomaszkiewicz hat darauf eine überraschende Antwort parat.

»Ich drücke CD Projekt Red die Daumen«

In einem polnischsprachigen Interview spricht Tomaszkiewicz über Open World, Charaktersystem und die spielerische Freiheit von The Blood of Dawnwalker. Aber es geht dabei auch um den Vergleich mit The Witcher 4:

»Wir wollen, dass unsere Spiele an der Qualität gemessen werden, die wir bieten, und nicht an anderen Studios. Ich drücke meinen Kollegen von ›RED‹ die Daumen und hoffe, dass ihr Spiel großartig wird, denn ich werde es auf jeden Fall spielen. [...]