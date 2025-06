Bluetooth 6.0 wird noch dieses Jahr Standard: Das sind die 5 wichtigsten Verbesserungen für Handys und Kopfhörer

Bluetooth 6.0 hält dieses Jahr auf weiteren Geräten Einzug und verspricht viele Verbesserungen. (Bildquelle: Bluetooth Special Interest Group)

Im September 2024 veröffentlichte die Bluetooth Special Interest Group den neuen Standard Bluetooth 6.0. Erste Handys, wie das Poco X7 Pro oder das Xiaomi 15 unterstützen den neuen Standard bereits.

Wir zeigen euch die wichtigsten fünf Verbesserungen von Bluetooth 6.0 gegenüber dem Vorgänger. Weitere Informationen zu Bluetooth findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Geringere Latenzzeiten für Audio

Eine der Hauptkritikpunkte von Bluetooth 5.x ist die hohe Latenz bei der Übertragung von Audio. Mit 100 bis 200 Millisekunden kann sie zu spürbaren Verzögerungen beim Spielen, Video-Streaming oder Live-Audio führen.

Der Isochronous Adaptation Layer (ISOAL) reduziert die Latenz unter Bluetooth 6.0 deutlich auf etwa 20 Millisekunden.

Bluetooth 6.0 unterstützt hochauflösendes 96 kHz, 32-Bit-Audio

Bluetooth 6.0 führt die Unterstützung des LC3Plus Audio Codecs ein. Dieser unterstützt 96 kHz 32-Bit Audio mit einer Latenz von gerade einmal sieben Millisekunden.

Mithilfe des Codecs soll die Klangqualität spürbar besser werden. Einziger Wermutstropfen ist, dass der Codec kostenpflichtig ist und somit unter Umständen nicht von jedem Gerät unterstützt wird.

Präzisere Ortung

Auch die Ortung von Bluetooth-Geräten wird in der neuen Version verbessert. Mithilfe der Channel Sounding-Technologie könnt ihr Geräte mit einer Präzision von unter zehn Zentimetern orten. Bisher war bei etwa 50 bis 100 Zentimetern Schluss.

Die neue Technologie öffnet Bluetooth auch für neue Anwendungen, wie zum Beispiel Smart Locks.

Nahtloses Geräte-Switching

Bluetooth 6.0 verbessert das Verbinden von Geräten sowie den Wechsel zwischen Geräten. Dank der neuen Decision-Based Advertising Filtering (DBAF) Technologie wird der Vorgang auf zwei Kanäle aufgeteilt, was die Prozesse deutlich beschleunigen soll.

Verbesserte Energieeffizienz

Der neue Standard bietet eine verbesserte Energieeffizienz. So erkennen Bluetooth automatisch, wenn Geräte nicht in Reichweite sind. Also versucht das Gerät gar nicht erst, Verbindungen aufzubauen, was die Batterielaufzeit erhöht.

Nun ist eure Meinung gefragt: Was haltet ihr von den Verbesserungen? Freut ihr euch schon auf Bluetooth 6.0, oder wünscht ihr euch lieber andere Verbesserungen? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.