Dass der Breitbandausbau in Deutschland viel zu langsam vorankommt und Deutschland im internationalen Vergleich hinterherhinkt, äußern Kritiker immer wieder. Aber wie steht es eigentlich tatsächlich um die Internetgeschwindigkeit in Deutschland, wenn man sie mit den Zuständen in anderen Ländern vergleicht?

Guide: Die besten Selbstbau-PCs ab 500 Euro

Eine Antwort auf diese Frage liefert die aktuelle interaktive Karte des ISPs Cable.co.uk, die die Breitbandgeschwindigkeiten von insgesamt 200 Ländern weltweit auflistet und diese in einem Ranking positioniert. Dort belegt Deutschland mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit 24 Mbit/s derzeit Platz 25 von 200. Auf Wunsch stehen die Daten auch in Form einer Excel-Tabelle zum Download bereit.

Im Vergleich dazu liegen Länder wie Dänemark (Platz Drei, 43,99 Mbit/s), Rumänien (Platz Fünf, 38,6 Mbit/s), Lettland (Platz 13, 28,63 Mbit/s), Spanien (Platz 16, 27,19 Mbit/s) und Frankreich (Platz 23, 24,23 Mbit/s) vor Deutschland - den ersten Platz sichert sich Singapur mit einer Downloadgeschwindigkeit von durchschnittlich 60,39 Mbit/s.

GameStar Plus: Datenschutz in Spielen - Ein Datenschatz zum Zugreifen

Interessant sind die Ergebnisse unter anderem auch im Vergleich zum Vorjahr. Denn während die durchschnittliche Breitbandgeschwindigkeit weltweit von 7,4 Mbit/s um 23 Prozent auf 9,10 Mbit/s stieg, erhöhte sich der Wert in Deutschland von 18,8 Mbit/s um immerhin knapp 27 Prozent auf 24 Mbit/s.

Außerdem bemerkenswert: Während sich die durchschnittliche Geschwindigkeit der Top-100-Staaten im Ranking um 5,43 Mbit/s verbesserte, lag dieser Wert für die unteren 100 Staaten nur noch bei 0,41 Mbit/s.

Die Top 50 werden übrigens von europäischen Ländern dominiert: 36 Staaten im oberen Bereich des Rankings befinden sich in Europa - hier punkten insbesondere skandinavische und osteuropäische Länder.