Buffy: Die neue Serie hat ihren Slayer gefunden - erst 2024 wurde sie Teil von Star Wars

Nach 28 Jahren kehrt Buffy (Sarah Michelle Gellar) zurück und tritt in die Fußstapfen ihres ehemaligen Mentors Rupert Giles (Anthony Head). Demnach bildet sie eine neue Generation aus und ihre Nachfolgerin ist schon gefunden. Einige von euch dürften sie sogar bereits kennen.

»Die Auserwählte«

Erst kürzlich wurde enthüllt: Ryan Kiera Armstrong ist »die neue Buffy«! Zuletzt verkörperte die 15-Jährige Fern in der Disney-Serie Star Wars: Skeleton Crew und wirkte ebenfalls als Alma Gardner in der zehnten Staffel von American Horror Story mit.

Gegenüber Deadline gab die Original-Hauptdarstellerin Sarah Michelle Gellar preis, dass sie sofort hin und weg vom Nachwuchs war. Sie lobt Armstrong dabei in den höchsten Tönen. Konkret sagt sie:

Von dem Moment an, als ich Ryans Vorsprechen sah, wusste ich, dass es nur ein Mädchen gibt, das ich an meiner Seite haben möchte. Diese Art von emotionaler Intelligenz und in einem so jungen Alter so viel Talent zu haben, ist wirklich ein Geschenk. Der Bonus ist, dass ihr Lächeln selbst den dunkelsten Raum erhellt.

Auf ihrem Instagram-Account postet Gellar ein Video, das den Moment der Verkündung festhält. Demnach sitzt sie mit Armstrong in einem Video-Call und teilt ihr die frohe Botschaft mit. Da fließen dann natürlich auch ein paar Freudentränen. Aber schaut es euch doch einfach selbst an:

Das geschwisterliche Showrunner-Duo Lilla und Nora Zuckerman (Poker Face) freuen sich im gewohnten Buffy-Slang über das wichtige Cast-Mitglied.

Wir sind überglücklich, in Ryan Kiera Armstrong die Jägerin dieser Generation gefunden zu haben. Sie hat uns absolut umgehauen - für uns steht außer Frage, dass sie die Auserwählte (engl.: the chosen one) ist.

Was wir bis jetzt über das Buffy-Reboot wissen

An der Pilotfolge wirken ebenfalls die ausführenden Produzenten der Originalserie Gail Berman, Fran Rubel Kuzuki und Kaz Kazuki mit. Im Regiestuhl sitzt derweil die Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao (Eternals, Nomadland).

Buffys Schülerin soll auf den Namen »Nova« hören. Es könnte sich hierbei auch um einen Platzhalter handeln. Wie in Buffy - Im Bann der Dämonen bekommt die neue Jägerin ebenfalls eine Freundesgruppe an die Seite gestellt.

Was Fans besonders freuen dürfte: Für das Reboot wird wieder ein Schulbibliothekar gesucht! Den Job übernahm im Vorgänger Buffys Mentor Giles, der später jedoch einen eigenen Laden betrieb. Laut Rollenbeschreibung verwandelt sich der neue Bibliothekar - anders als Giles - später in einen Vampir. Mehr zu den Figuren erfahrt ihr in der unteren Box.

Wann die Produktion startet und wie es um den geplanten Release steht, ist noch nicht bekannt. In Amerika erscheint die Pilotfolge auf Hulu. Da die meisten Projekte des Streaming-Anbieters hierzulande auf Disney Plus landen, können wir dort wohl auch mit dem Reboot rechnen.

Übrigens könnt ihr euch alle 144 Folgen von Buffy - Im Bann der Dämonen derzeit ebenso auf Disney Plus anschauen. Falls ihr mal wieder von Nostalgie erfüllt dabei zuschauen möchtet, wie Buffy und ihre »Scooby-Gang« Dämonen reihenweise die Lichter ausknipsen.

Ansonsten steht bei Malcolm Mittendrin bald auch ein Revival an. Denn es erscheinen vier neue Episoden aus dem Leben der Wilkersons. Mehr dazu erfahrt ihr in dem oben verlinkten Artikel.