»Einfach nur unglaublich« - Das Serien-Comeback von Malcolm Mittendrin ist jetzt im Kasten und das lässt den Star emotional werden

Frankie Muniz würde mit neuen Folgen für Malcolm Mittendrin offenbar am liebsten gar nicht mehr aufhören. Bildquelle: 20th Century Studios/Disney

Schon bald feiert eine der kultigsten Sitcoms der 2000er ihr Comeback: Für Malcolm Mittendrin steht ein Serien-Revival in den Startlöchern, das 2025 mit vier neuen Folgen auf Disney Plus landen soll. Aktuell steht noch kein Titel und kein Release-Termin fest, dafür gibt’s jetzt aber zumindest schon mal ein wichtiges Update.

Die neuen Folgen von Malcolm Mittendrin erreichen einen wichtigen Meilenstein

Wie Hauptdarsteller Frankie Muniz persönlich bekannt gibt, sind die neuen Episoden für Malcolm Mittendrin jetzt im Kasten. Und der Drehende lässt den heute 39 Jahre alten Schauspieler emotional werden. Auf X (ehemals Twitter) gibt er zu, dass es sich bei dem Serien-Revival um einen Traum handelt, aus dem er am liebsten nie erwachen würde.

Gleichzeitig hat das Comeback der Serie Frankie Munizs Leidenschaft für die Schauspielerei neu entfacht. Fairerweise war er in den letzten 20 Jahren durchaus vor der Kamera aktiv, dann aber ausschließlich fast nur in kleineren Rollen oder bei Cameo-Auftritten.

Lest die emotionale Botschaft von Frankie Muniz aber am besten einfach mal selbst:

Gerade haben wir die Dreharbeiten zum Reboot von Malcolm Mittendrin beendet und ich bin immer noch ganz aus dem Häuschen. Diese Erfahrung war einfach unglaublich - wie eine Rückkehr in Malcolms wilde Welt, aber mit all der Liebe und dem Chaos auf 11 hochgeschraubt. Das Wiedersehen mit den Darstellern, das Kennenlernen der neuen Charaktere, das Lachen, bis es weh tut und all die neuen Erinnerungen vom Set waren wie ein Traum, aus dem ich nie mehr aufwachen wollte. Es ging so schnell vorbei - fast wie eine verschwommene Folge voller perfekter Momente. Ich wünschte, es könnte ewig so weitergehen! Ich bin so froh, dass ich die Chance bekommen habe, die Serie noch einmal aufleben zu lassen - mit einer größeren Wertschätzung für das, was wir gemacht haben und mit dem Wissen, wie viele Menschen auf der ganzen Welt Malcolm und seine Familie wirklich lieben. Eine weitere wichtige Erkenntnis ist für mich, wie sehr ich es liebe, Schauspieler zu sein. Ich hatte nie das Gefühl, dass diese Bezeichnung zu mir passt, aber jetzt trage ich sie mit Stolz und hoffe, dass ich in Zukunft noch viel mehr davon machen kann. Ich bin so traurig, dass ich mich von meiner neuen Crew verabschieden muss, denn ich liebe jeden Einzelnen von euch. Und P.S.: Das Leben ist noch immer ungerecht! Ich habe so viele unglaubliche Bilder vom gesamten Cast, die ich unbedingt veröffentlichen wollte - aber Disney lässt mich nicht … Also stellt euch ein Foto von uns allen zusammen vor, wie wir die beste Zeit unseres Leben haben!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dass die Rückkehr von und zu Malcolm Mittendrin Frankie Muniz so emotional stimmt, dürfte übrigens niemanden überraschen. Immerhin war Muniz nur 13 Jahre alt, als erstmals für die Kult-Sitcom vor der Kamera stand, die dann einen Großteil seiner Jugend ausmachte.

Ganze sieben Staffeln, 151 Episoden und sechs Jahre nahm dann Malcolm Mittendrin von seinem Leben ein. Jetzt - fast 20 Jahre später - steht nun das Serien-Revival an, für das natürlich nicht nur Muniz zurückkehrt.

So treten zum Beispiel auch Bryan Cranston als Hal, Jane Kaczmarek als Lois, Justin Berfield als Reese und Christopher Masterson als Francis in ihren altbekannten Rollen auf. Nur Erik Per Sullivan als Dewey fehlt, da er die Schauspielerei schon lange aufgegeben hat. In seine Fußstapfen tritt Caleb Ellsworth-Clark.

Wann genau das Comeback von Malcolm Mittendrin bei Disney Plus landet und wie es überhaupt heißen wird, ist aktuell nicht bekannt. Wahrscheinlich dürfen wir gegen Ende 2025 mit einem Release rechnen.

Währenddessen ist übrigens auch ein Revival von Scrubs geplant - mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.