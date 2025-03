Buffy wird im Reboot ihrer kultigen Serie zur Mentorin, jetzt kennen wir ihre Nachfolgerin

Im Serien-Reboot eifert Buffy (Sarah Michelle Gellar) ihrem alten Wächter Giles (Anthony Head) nach und bildet eine neue Dämonenjägerin aus. Bildquelle: 20th Century Fox

Seit Anfang Februar 2025 ist klar: Buffy kehrt zurück! Und das nach fast genau 28 Jahren. Denn die erste Episode flimmerte in Amerika tatsächlich am 10. März 1997 über die Bildschirme.

Bevor ihr jetzt den Pflock herausholt und munter nach Vampiren sucht: Sarah Michelle Gellar wird in dem Reboot wohl nicht direkt im Hauptfokus stehen. Erste Charakter-Details zur neuen Hauptfigur und ihren Freunden gibt es aber bereits.

Falls ihr gerade im Kopf noch nach den richtigen Infos kramt: Die Originalserie Buffy handelt von der 16-jährigen Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar), die mit ihrer Mutter nach Sunnydale zieht. Dort trifft sie auf ihren neuen Wächter Rupert Giles (Anthony Head), der sie lehren soll, eine gute Dämonenjägerin zu werden. Hilfe bekommt sie dabei von ihren neuen Freunden Xander Harris (Nicholas Brendon) und Willow Rosenberg (Alyson Hannigan).

Die neue Jägerin und ihre Scoobies

Buffy tritt im Reboot in die Fußstapfen ihres Mentors Giles. Ihre neue Schülerin heißt »Nova«, wobei einige vermuten, dass es sich hierbei nur um einen Platzhalter handeln könnte.

Laut TVLine scheint Nova mehr Eigenschaften mit Buffys introvertierter Freundin Willow zu teilen, als mit ihrer selbstbewussten und offenen Mentorin. Derzeit wird Nova daher als »sehr kluge Einzelgängerin« beschrieben. Das kann sich im kreativen Prozess aber auch wieder ändern.

Nova soll - genau wie Buffy - eine Gruppe von Freunden an die Seite gestellt bekommen. In der Originalserie wurde die Crew zunächst bestehend aus Xander, Willow, Rupert und Buffy liebevoll auf den Namen »Scooby Gang« getauft. Demnach bekommt Nova wohl ihr eigenen »Scoobies.« Dazu gehören (via ComicBookMovie):

Hugo: Ein bekennender Nerd, der aus einer reichen Familie stammt und heimlich in Nova verliebt ist

Ein bekennender Nerd, der aus einer reichen Familie stammt und heimlich in Nova verliebt ist Gracie: Novas beste Freundin, eine Expertin auf dem Gebiet der Vampire, und Buffys allergrößter Fan

Novas beste Freundin, eine Expertin auf dem Gebiet der Vampire, und Buffys allergrößter Fan Cole: Der Anführer der Gruppe und sehr selbstbewusst

Außerdem gibt es zwei weitere Hauptpersonen und eine Nebenfigur:

Abe: Novas Vater und ein engagierter Fotojournalist (40-60 Jahre)

Novas Vater und ein engagierter Fotojournalist (40-60 Jahre) Mr. Burke: Der Schulbibliothekar, der später zum untoten Vampir wird (30-60 Jahre)

Der Schulbibliothekar, der später zum untoten Vampir wird (30-60 Jahre) Mia: Verbringt viel Zeit auf den sozialen Medien und wird irgendwie in das übernatürliche Chaos mit reingezogen

Derzeit wird nach passenden Schauspielern für die Rollen gesucht, sie sollen entweder jugendlich oder Anfang 20 sein.

Die Schwestern Nora und Lilla Zuckerman schreiben das Drehbuch und fungieren ebenfalls als Showrunnerinnen. Im Regiestuhl sitzt derweil die preisgekrönte Filmemacherin Chloé Zhao, die für Projekte wie Nomadland oder Eternals bekannt ist.

Wann die Produktion der Serie startet, ist noch nicht bekannt. Auch ein offizielles Release-Datum gibt es noch nicht.