Burnout: Beim fast vergessenen NfS-Rivalen deutet sich gerade ein großes Comeback an

Burnout Paradise Remastered konnte alte und neue Arcade-Racing-Fans überzeugen.

Criterion Games stand einst, bevor sie Need for Speed übernahmen, vor allem für die Burnout-Reihe. Inzwischen ruht letztere Arcade-Racing-Serie schon eine ganze Weile, während erstere stetig neue Ableger produziert - mit wechselhaftem Erfolg.

Doch auch in Burnout steckt etwas Leben, als manch einer denken mag: Denn mit Burnout Paradise Remastered brachten die Entwicklerinnen und Entwickler aus dem Hause Stellar Entertainment zumindest 2018 noch eine Neuauflage heraus, die durchaus positive Anklang fand.

Und nun teasern dieselben Leute mit einem Post auf X, früher Twitter, einen völlig neuen Burnout-Teil an. Wir beleuchten für euch, was sich dahinter verbergen könnte.

Ein Post, der Hoffnungen schürt

Mit einem Augenzwinkern stellt der Post direkt vorweg, dass sie damit eigentlich gar nichts ankündigen wollen. Aber dahinter verbirgt sich augenscheinlich mehr.

Keine Takedowns durch die Chefetage: Was klingt, wie die Angst um eine mögliche Abschaltung des Projekts, ist in Wahrheit wohl ein cleveres Wortspiel. Burnout-Fans wissen immerhin, worum es sich bei Takedowns in ihrer Welt traditionell handelt - dem Ausschalten von anderen Fahrzeugen durch provozierte Karambolagen.

Noch ein Remaster? Theoretisch könnte natürlich auch konkret der mit Takedown benannte Ableger der Burnout-Reihe gemeint sein. Das spricht für ein weiteres Remaster oder gar ein Remake. Allerdings erscheint das aufgrund folgender Formulierung eher unwahrscheinlich:

AAA in der Unreal Engine 5: Die Website von Stellar Entertainment weist aus, dass sie an einem AAA-Arcade-Racing-Titel arbeiten, der auf die Unreal Engine 5 als Grafikmotor setzt. Zudem soll er bei Release das Genre erschüttern. Einem Remake trauen wir eine solche Genre-Erschütterung selbst innerhalb einer PR-Phrase nicht zu.

Wofür allerdings Du wirst gleich ge-rear-ended steht, muss hier offen bleiben. Vielleicht habt ihr Ideen, was sich dahinter verbirgt. Wahrscheinlich hat es konkret etwas mit dem Namen des neuen Rennspieles zu tun.

Was spricht noch für ein neues Burnout? Das Personal bei Stellar Entertainment weist etablierte Verbindungen zur Burnout-Serie auf: Paul Ross, der CEO und Gründer des Studios, war jahrelang bei Criterion beschäftigt und hat hier auch an Burnout entscheidend mitgewirkt.

Nun seid ihr dran, schaltet einmal kurz die Zündung aus und teilt uns eure Meinung mit! Was denkt ihr über den Post von Stellar Entertainment? Verbirgt sich dahinter nur ein Remake oder ein richtig neuer Teil der Burnout-Serie? Was würdet ihr euch konkret wünschen? Schreibt uns eure Gedanken und Meinung gerne in die Kommentare!