Sündhaft teurer Skin in CoD MW3 wird zur Lachnummer: »Ich werf 'ne Blendgranate auf mich selbst«

Wenn ihr leuchtende Kristalle an eure Waffe kleben würdet, käme dabei ungefähr der Skin raus, um den es hier geht.

Manche Fans sind bereit, viel Geld dafür auszugeben, damit ihre virtuellen Waffen ganz besonders aussehen. Doch diesen Skin in Call of Duty Modern Warfare 3 solltet ihr definitiv nicht kaufen, wenn die Entwickler ihn nicht ändern. Denn er versaut euch die Sicht und macht das Zielen teilweise komplett unmöglich.

Pinkes Blendwerk

Es geht um eine exklusive Camo für den Multiplayer-Shooter, die man nur bekommt, wenn man sich eine echte Umhängetasche im Call-of-Duty-Shop kauft. Die kostet 57 Euro und trägt das Logo der Task Force 141. Aktuell ist sie ausverkauft und im Shop steht kein Hinweis, ob und wann wieder aufgefüllt wird.

Der Skin »Royalty Tiger« glüht weiß und pink und genau da liegt das Problem: Er ist extrem hell. So sehr, dass er das Zielen massiv erschwert, in dunklen Gängen erkennt man gar nichts mehr, wenn man ihn auf die Waffe klebt. Das könnt ihr euch in diesem Clip selbst anschauen:

Das Echo der CoD-Community fällt entsprechend negativ aus: User iguessdenwilldo schreibt zum Beispiel bei X (früher Twitter): »Warum sollte ich 70 US-Dollar für einen Skin bezahlen, der mir im Grunde jedes Mal beim Zielen eine Blendgranate ins Gesicht wirft?«.

Bleibt abzuwarten, ob die Entwickler den Leuchteffekt in Zukunft vielleicht abschwächen, damit er euch nicht mehr den Ausblick versaut. Es gibt übrigens aktuell auch genau das gegenteilige Problem: Ein Operator-Skin macht Leute in dunkleren Map-Abschnitten fast unsichtbar.

Wie viel Geld gebt ihr maximal für Skins in Spielen aus? Findet ihr die Kombination aus realer Umhängetasche und Ingame-Cosmetics interessant oder lässt euch sowas grundsätzlich völlig kalt? Und glaubt ihr, Call of Duty hat ein grundsätzliches Problem mit zu hellen oder zu dunklen Skins? Lasst uns eure Meinung wissen!