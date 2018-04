Ein Blitzkrieg ist in der Regel kein Grund zur Freude, anders jedoch jetzt bei Call of Duty: WW2. Im Rahmen des Blitzkrieg-Events vom 17. April bis zum 8. Mai bescheren die Entwickler dem Weltkriegsshooter neue kostenlose Inhalte, darunter eine Map, sechs Waffen und den lang vermissten Modus »Ground War«, der allerdings nur während des Events verfügbar ist.

Ein CoD ohne Kampagne? Gerüchte um Black Ops 4

In Ground War treten statt der üblichen sechs gleich neun Soldaten pro Team in den Kampf. Der beliebte Modus fehlte bislang in CoD: WW2, und ist nun zumindest für kurze Zeit spielbar.

Die neue Map bleibt jedoch auch nach Ablauf des Events erhalten - wobei »Neu« eigentlich das falsche Wort ist. Das Hauptquartier oder HQ diente bislang ausschließlich als Social Hub zwischen den Runden. Jetzt wird im Lager am Strand der Normandie auch gekämpft, in den Modi Prop Hunt, Gun Game und Free for All steht die Karte zur Auswahl.

Waffen, Skins und XP-Boni

Die sechs frischen Waffen sind ebenfalls permanente Neuzugänge im Arsenal. Folgende Knarren und Nahkampfwaffen bringt das Blitzkrieg-Event:

ITRA Burst

M2 Carbine

Type 5

Sterling

Type 38

Baseballschläger

Spezielle Waffen-Varianten könnt ihr allerdings nur bis zum 8. Mai ergattern. Wer sich hübsch machen will, freut sich zudem über neue Uniformen, darunter die Ausrüstung der Australischen Infanterie samt schickem Hut.

Neben diesen »handfesten« Inhalten, gibt es während des Blitzkrieg-Events jede Menge Herausforderungen, Doppel-XP-Boni, Contracts - jetzt auch im Zombie-Modus - und mehr, um sich Lootboxen, Belohnungen und Ingame-Währung zu erspielen.

Den Kalender mit den Aktionszeiten der ersten Eventwoche findet ihr auf der offiziellen Website.

Call of Duty: WW2 - Screenshots ansehen