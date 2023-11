»Die veräppeln uns doch« - Camper frieren auf Schnee-Maps von CoD MW3 buchstäblich ein

Camper bekommen in CoD MW3 auf Schnee-Maps einen Nachteil.

Call of Duty Modern Warfare 3 sorgt derzeit für hitzige Diskussionen in der Gaming-Community. Nicht nur durch die miserable Kampagne, sondern auch ein neu eingeführtes Feature. Eigentlich erwarten die CoD-Fans jedes Jahr eine Reihe von Neuerungen wie Waffen, Karten und so weiter. Doch nicht alle Änderungen werden positiv aufgenommen.

Die aktuelle Kontroverse dreht sich um ein Detail, das von vielen als unnötige Belastung empfunden wird: Waffen, die auf Schnee-Maps einfach mal einfrieren.

Realismus oder Spielverderber?

Dieses Phänomen tritt in zwei Schneekarten des Spiels, Sub Base und Derail, auf. Spieler, die sich hier für einige Sekunden nicht bewegen, bemerken schnell, dass ihre Waffen von Eis überzogen werden.

Ein visueller Effekt, der zwar zur Immersion beitragen soll, jedoch das Gameplay erheblich beeinträchtigt. Durch die Vereisung wird eure Optik an der Waffe verdeckt, wodurch Gegner im Visier fast nicht mehr zu erkennen sind. Das Schießen funktioniert aber glücklicherweise ohne weitere Beeinträchtigungen.

Auf X (ehemals Twitter) zeigt ein Spieler namens Chaaxter, wie der Effekt in Aktion aussieht – und beschwert sich im Clip darüber, dass das Visier auch nach dem Schießen und erneuten Bewegungen vereist bleibt:

Die Community ist geteilter Meinung über diese Neuerung: Während einige Spieler in den Kommentaren die zusätzliche Herausforderung für Camper begrüßen, sehen andere darin eine unnötige Erschwernis, wenn man nicht den typischen CoD-Run-And-Gun-Spielstil wählt.

Was viele von ihnen wohl übersehen haben: Die Entwickler haben das Einfrieren der Waffen lediglich als Teil der dynamischen Kartenelemente des Spiels implementiert. Falls ihr euch also Sorgen macht, dass euch beim taktischen Warten das Visier wegfriert: Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, diese Funktion in den Einstellungen einfach zu deaktivieren.

Ok, jetzt seid ihr gefragt: Findet ihr, dass solche Effekte eine coole Idee der Entwickler sind? Oder findet ihr, dass sie einen solchen Quatsch lieber lassen sollen? Schließlich wird ja nicht jede Spielerin und jeder Spieler bemerken, dass man diese Nachteile auch einfach abschalten kann. Schreibt es uns gerne in die Kommentare.