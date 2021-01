Die Consumer Electronics Show (CES) wird 2021 corona-bedingt nur online statt wie gewohnt in Las Vegas abgehalten. PC- und Technik-Fans können sich aber dennoch auf viele Highlights freuen, die dann im Laufe des Jahres erscheinen.

In unserer Übersicht zu der großen Technikmesse nennen wir euch alle wichtigen Termine, geben einen Ausblick auf die kommende Hardware und aktualisieren den Artikel mit den aus unserer Sicht spannendsten Neuankündigungen. Schaut also gerne regelmäßig wieder an dieser Stelle vorbei!

Was wir mit Blick auf die kommenden Spiele vom Jahr 2021 erwarten, erfahrt ihr im folgenden Video:

Wann findet die CES 2021 statt?

Die CES läuft im folgenden Zeitraum, wie auch der offizielle Veranstaltungsplan der Messe zeigt:

Montag, den 11. Januar bis Donnerstag, den 14. Januar 2021

Aufgrund der Zeitverschiebung fällt der Startschuss hierzulande erst recht spät. Um Mitternacht vom 11. auf den 12. Januar ist es mit der Keynote des US-amerikanischen Telekommunikations-Giganten Verizon soweit.

Die neuen 5G-Netzwerke sind ein großes Thema der Messe (siehe auch den Abschnitt »Was sind die großen Themen auf der CES 2021?«), das dürfte auch für diese Veranstaltung gelten.

Allerdings planen viele Hersteller eigene Veranstaltungen im groben Rahmen der Messe. Dadurch können interessante Events wie die Intel-Pressekonferenz früher oder später stattfinden (siehe auch den nächsten Abschnitt).

Was sind die wichtigsten Termine der Messe?

Aus Sicht von PC-Spielern stechen vor allem die Messe-Events von AMD, Intel und Nvidia hervor. Sie finden zu den folgenden Zeiten in chronologischer Reihenfolge statt:

Intel: News-Konferenz

»Do More with the Power of Computing« 11. Januar, 22 Uhr newsroom.intel.com AMD: Keynote 12. Januar, 17 Uhr amd.com/de/events/ces Nvidia: Special Event

»Geforce RTX: Game On« 12. Januar, 18 Uhr nvidia.com/de-de/geforce/special-event

Denkbar ist beispielsweise, dass Intel heute neue Details zu den eigenen Xe-Desktop-Grafikkarten verrät. Außerdem hält Intel zwei weitere Veranstaltungen im Vorfeld der CES ab, allerdings dürften sie mit einem Fokus auf selbstfahrende Autos und Intels Tochtergesellschaft Mobileye für Spieler wenig interessant sein.

Welche anderen wichtigen Termine gibt es? Zahlreiche große Hersteller sind im Rahmen der CES präsent. Die Haupt-Events von wichtigen Größen wie Microsoft, Samsung oder Sony findet ihr in der folgenden Übersicht:

LG: Pressekonferenz 11. Januar, 14 Uhr lg.com/global/exhibition/teaser.html Samsung: Pressekonferenz 11. Januar, 15 Uhr news.samsung.com/global Sony: Pressekonferenz 11. Januar, 23 Uhr square.sony.com Asus: ROG-Event 12. Januar, 19 Uhr rog.asus.com/event/for-those-who-dare Razer Store Live 12. Januar, 19 Uhr razer.com/de-de/razerstore/live Microsoft: Keynote 13. Januar, 15 Uhr digital.ces.tech/home Asus: Be ahead-Event 13. Januar, 18 Uhr asus.com/event/ces MSI: Tech for the Future-Event 13. Januar, 20 Uhr de.msi.com/Landing/msipremiere2021

Außerdem nutzen manche Hersteller die Messe auch ohne spezielle Events für die Neuankündigung von Produkten wie beispielsweise im Falle von Gigabyte und den neuen Aorus-Monitore.

Was sind die großen Themen auf der CES 2021?

Im Gaming-Bereich rechnen wir primär mit neu angekündigten Prozessoren und Grafikkarten, wobei ein Fokus auf dem Mobilbereich liegen dürfte.

Nvidia hat bereits bestätigt, dass auf der CES unter anderem die Notebook-Varianten der RTX-3000-Reihe gezeigt werden. Was sonst noch von Nvida zu sehen sein wird, erfahrt ihr in der folgenden News:

36 0 Mehr zum Thema Was passiert auf Nvidias CES-Event?

Auch im Desktop-Bereich ist mit neuen Produkten zu rechnen, etwa in Form von AMDs Ryzen-5000-Modellen ohne »X«, durch die wahrscheinliche Radeon RX 6700 (XT) oder durch Nvidias RTX-3000-Modelle mit mehr VRAM wie eine mögliche RTX 3080 Ti (20,0 GByte) oder RTX 3060 (12,0 GByte).

Welche Technik-Trends stehen allgemein im Mittelpunkt? Schauen wir uns die generellen Technik-Trends der Messe an, sehen wir Schwerpunkte auf den folgenden Themenbereichen:

5G-Mobilfunk

Fernseher mit Mini-LEDs und Mikro-LEDs (u.a. Samsung Neo-QLED und LG QNED)

Internet of Things (smarte Gadgets für den Alltag)

Smartphone-Neuheiten wie das Samsung Galaxy S21

Lösungen für das Arbeiten im Home Offce

LG hat im Vorfeld der CES bereits unter anderem mit einem flexiblen 4K-Monitor für Aufsehen gesorgt, mehr dazu erfahrt ihr in der folgenden News:

33 0 Mehr zum Thema Flexibles 4K-Display, das Sound ohne Lautsprecher erzeugt

Welche Erwartungen habt ihr an die CES in diesem Jahr? Und glaubt ihr, dass es einen wichtigen Unterschied machen wird, dass die Messe nur online stattfindet? Schreibt es gerne in die Kommentare!