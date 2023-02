Erst vor knapp zwei Wochen hat OpenAI in den USA Abo-Modell ChatGPT Plus veröffentlicht, wie wir euch in unserem Info-Artikel zu ChatGPT berichtet haben. Nun hat das KI-Unternehmen auch in Deutschland eine Version des Abonnements auf den Markt gebracht.

Wer 23,80 Dollar (circa 22,29 Euro) im Monat bezahlt, soll garantierten Zugriff auf ChatGPT erhalten, auch wenn die Server stark beansprucht sind. Wenn ihr ChatGPT häufiger nutzt, wird euch bereits aufgefallen sein, dass die KI öfter nicht erreichbar ist. Das liegt an den zahlreichen Anfragen und Sitzungen, die OpenAIs Server bearbeiten müssen. Mit dem Abonnement sollt ihr dem entgehen.

Ein weiterer »Nachteil« von ChatGPT wird angeblich mit dem Abo ausgebessert. Die sogenannte Turbo-Version soll es Plus-Nutzern ermöglichen, deutlich schneller Antworten von der KI zu erhalten als bisher. In der kostenlosen Version können, je nach Anfrage, schonmal einige Sekunden vergehen bis etwas passiert. Bei ausführlichen Antworten dauert auch der Schreibvorgang seine Zeit. Beides soll schneller gehen, wenn ihr monatlich Geld dafür ausgeben wollt.

Zusätzlich teilte OpenAI mit, dass Plus-Abonnenten frühzeitigen Zugriff auf neue Features oder Verbesserungen erhalten sollen. Beispiele dafür liefern sie allerdings nicht.

Was ändert sich für nicht zahlende Nutzer?

OpenAI will die Einnahmen laut eigener Aussage nutzen, um weiterhin guten kostenlosen Support für so viele Nutzer wie möglich anzubieten. Soll heißen, dass das Geld direkt an die Nutzer zurückfließt. Somit soll es für diejenigen, die ChatGPT kostenfrei nutzen, weiterhin laufen wie bisher. Ob das trotz priorisierter Nutzer funktioniert, wird die Zukunft zeigen.



Microsoft will allerdings bald eine neue Version von Bing veröffentlichen, die eine ChatGPT-Version nutzt, die auf das Internet zugreifen kann. Heißt, es wird eine gute und vor allem kostenfreie Alternative geben, die vielleicht nicht ganz so schnell ist, aber durch das Internet aktuelle Daten ausgeben und verarbeiten kann. Mehr Infos zu Microsofts neuer Bing-Version findet ihr hier:

Werdet ihr für ChatGPT monatlich zahlen?

ChatGPT ist ein mächtiges Tool und die Zahlungen könne euch sicher dabei helfen, effizienter damit zu arbeiten, aber würdet ihr tatsächlich 22, 29 Euro im Monat bezahlen? Stimmt gerne mit ab!

Ob in Zukunft nicht doch eher Bing die beste Wahl ist, um ChatGPT am besten zu nutzen, wird sich zeigen, wenn das neue Bing für alle veröffentlicht wird.

Was haltet ihr von ChatGPT-Plus? Wer von euch wird es mal ausprobieren? Ist euch das Angebot zu teuer? Würdet ihr den Service vielleicht sogar nutzen, wenn er weniger kosten Würde? Was wäre eure Schmerzgrenze? Schreibt es uns eure Gedanken zu ChatGPT, Bing und dem Abo-Service gerne in die Kommentare!