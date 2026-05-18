Herr der Ringe: Peter Jackson könnte schon bald das Silmarillion verfilmen

Gandalf (Sir Ian McKellen) kommt übrigens auch im Silmarillion vor, allerdings unter einem anderen Namen (Olórin). Bildquelle: New Line Cinema/Warner Bros.

Im Herr-der-Ringe-Universum tut sich gerade wieder so einiges. Mit The Hunt for Gollum erscheint am 16. Dezember 2027 der nächste große Kinofilm, und ein weiteres Projekt namens Shadow of the Past befindet sich ebenfalls bereits in den Kinderschuhen.

Peter Jackson denkt aber gar nicht daran, danach mit dem Franchise abzuschließen – im Gegenteil: Gemeinsam mit Warner Bros. verhandelt er derzeit mit dem Verwaltungsrat des Tolkien-Nachlasses um die Filmrechte weiterer Werke von Autor J. R. R. Tolkien, wie zum Beispiel »Das Silmarillion.«

Die Sammlung von Mythen und Geschichten des Universums wurde im September 1977 – vier Jahre nach Tolkiens Tod – von seinem Sohn Christopher veröffentlicht. Sie besteht aus fünf Hauptteilen, die von der Erschaffung der Welt bis ins Dritte Zeitalter gehen.

0:23 Ringe der Macht: Staffel 3 der Herr-der-Ringe-Serie zeigt sich in einem beunruhigenden ersten Teaser

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Warum gibt es die Verfilmung nicht schon längst?

Zuvor standen die Rechte nie zur Verfügung. Mit dem Tod von Christopher und einem möglichen Wechsel in der Nachlassverwaltung könnten sich jetzt jedoch neue Möglichkeiten ergeben, wie Jackson gegenüber Deadline in einem Video-Interview verriet:

Christopher Tolkien hat weitere Bücher (von J.R.R. Tolkien) herausgegeben und veröffentlicht – Das Silmarillion , Unfinished Tales – ich meine, es gibt noch viel mehr Texte von Tolkien, die sich hervorragend für Filme eignen würden und die später von Christopher überarbeitet und veröffentlicht wurden. Aber er hat das einfach absolut nicht … diese Rechte standen nie zur Verfügung. Aber Christopher ist vor Kurzem verstorben, nun ja, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren, und die jüngeren Tolkiens, diese nächste Generation, leiten nun den Nachlass. Sie sind viel aufgeschlossener für Gespräche, also haben Warner und wir gemeinsam mit einigen der jüngeren Tolkien-Familienmitglieder, die jetzt im Vorstand sitzen, über die Möglichkeit gesprochen, tatsächlich die Rechte an einigen der anderen Bücher zu erwerben. Es wäre schön, mal von den Anhängen wegzukommen und etwas Substanzielleres zu bekommen.

Ob die Filmrechte letztendlich bei Regisseur Peter Jackson und Warner Bros. landen, bleibt abzuwarten. Vorher geht’s ja aber auf jeden Fall mit The Hunt for Gollum (Release: 16. Dezember 2027) im Kino weiter.

Bevor sich Aragorn, Gandalf und Co. das nächste Mal auf der Leinwand zeigen, kommt noch Staffel 3 von Die Ringe der Macht auf Amazon Prime Video. Am 11. November 2026 seht ihr dann, was im Serienuniversum als Nächstes passiert. Mehr dazu erfahrt ihr in der obigen Box, wo wir euch weitere passende Artikel verlinken.