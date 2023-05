OpenAI gibt euch 100.000-Dollar wenn ihr ChatGPT zur Demokratie macht - und jeder kann teilnehmen

OpenAI belohnt euch mit 100.000 Dollar für mehr Demokratie in ChatGPT. (Bild: Who is Danny / Adobe Stock)

Es ist kein Geheimnis mehr, dass künstliche Intelligenz einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat und weiterhin haben wird.

OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, ist sich dessen bewusst und möchte die Entwicklung und das Verhalten von ChatGPT demokratisch bestimmen lassen.

Dafür braucht OpenAI jetzt eure Hilfe. Wie sie in einem Blog-Post angekündigt haben, vergeben sie zehn 100.000-Dollar-Stipendien an Einzelpersonen, Teams oder Organisationen, die für sie an einem »Proof of Concept für einen demokratischen Prozess arbeiten, der die Frage beantworten könnte, welchen Regeln KI-Systeme folgen sollten«.

Was muss ich genau machen?

Wie bereits erwähnt, muss eine demokratischer Prozess entwickelt werden. OpenAI definiert dies wie folgt:

»Unter einem "demokratischen Prozess" verstehen wir einen Prozess, in dem eine weitgehend repräsentative Gruppe von Menschen Meinungen austauscht, sich an deliberativen Diskussionen beteiligt und schließlich in einem transparenten Entscheidungsprozess über ein Ergebnis entscheidet.« OpenAI

Um ein solches System zu entwickeln, ermutigt das KI-Unternehmen euch, innovativ zu sein sowie auf bereits bekannte Konzepten aufzubauen oder völlig neue zu entwickeln. Sie möchten euch auch motivieren, einen Weg zu finden, wie künstliche Intelligenz die Demokratie verbessern kann.

Sie geben eine Reihe an Beispielen für kreative Ansätze und Prozesse, die sie inspirieren:

Wie soll der Prozess aussehen?

OpenAI zeigt ein konkretes Beispiel, wie ein solcher demokratischer Prozess aussehen könnte. Das vorgestellte System nutzt ChatGPT, um den Austausch zu fördern und in offenen Diskussionen zu einer Einigung zu kommen. Das System ist von der Online-Diskussions-Plattform Pol.is inspiriert.

Im Beispiel geht es um die folgende Frage: »Wie weit sollte Ihrer Meinung nach die Personalisierung von KI-Assistenten wie ChatGPT gehen, um sich an den Geschmack und die Vorlieben der Nutzer anzupassen? Welche Grenzen, wenn überhaupt, sollten in diesem Prozess bestehen?«

Der Prozess ist in drei Schritte eingeteilt:

Ihr seht eine themenbezogene Aussage und könnt darauf mit eurer Meinung antworten. Anhand eurer Antworten werdet ihr mit Teilnehmern gruppiert, die ähnliche Meinungen vertreten. Ihr präsentiert Ideen, die andere Teilnehmer in Betracht ziehen können.

Das Ziel: ChatGPT soll Antworten auf die Frage liefern, die bei Menschen mit gegensätzlichen Ansichten zu einer Einigung führen.

Das gesamte Beispiel seht ihr hier:

OpenAI gibt euch außerdem eine Reihe von Fragen, von denen ihr eine oder mehrere mit eurem System beantworten sollt. Wer mag, darf auch seine eigenen Fragen nutzen.

Wie weit sollte Ihrer Meinung nach die Personalisierung von KI-Assistenten wie ChatGPT gehen, um sich an den Geschmack und die Vorlieben der Nutzer anzupassen? Welche Grenzen, wenn überhaupt, sollten in diesem Prozess bestehen?

Wie sollten KI-Assistenten auf Fragen zu den Standpunkten von Personen des öffentlichen Lebens reagieren? Sollten sie z.B. neutral sein? Sollten sie die Antwort verweigern? Sollten sie irgendwelche Quellen angeben?

Unter welchen Bedingungen, wenn überhaupt, sollten KI-Assistenten medizinische/finanzielle/juristische Ratschläge erteilen dürfen?

In welchen Fällen, wenn überhaupt, sollten KI-Assistenten Personen emotionale Unterstützung bieten?

Sollte es gemeinsamen Seh-Sprach-Modellen erlaubt sein, das Geschlecht, die Rasse, die Emotionen und die Identität/Namen von Menschen anhand ihrer Bilder zu erkennen? Warum oder warum nicht?

Im Blog-Post findet ihr noch mehr solcher Fragen.

Wie kann ich teilnehmen?

OpenAI betont ausdrücklich, dass sie weltweit nach Teilnehmern suchen. Ihr müsst kein Sozialwissenschaftler oder KI-Experte sein, um teilzunehmen. Wie bereits erwähnt, ist jede Einzelperson, jedes Team und jede Organisation willkommen.

Um sich für einen der zehn 100.000-Dollar-Zuschüsse zu bewerben, müsst ihr einen Fragebogen ausfüllen, in dem ihr Angaben zu euch und eurem Projekt machen müsst.

Ihr habt noch bis zum 24. Juni 2023 Zeit eure Unterlagen einzureichen. Am 14. Juli werden die erfolgreichen Bewerber benachrichtigt.

Die zehn Verfahren, die OpenAI am meisten überzeugen, werden mit 100.000 Dollar gefördert und sollen mit 500 Menschen aktiv von euch getestet werden. Jedes Team wird bis zum 20. Oktober 2023 einen Bericht mit den Ergebnissen veröffentlichen.

Was steckt hinter der Entscheidung von OpenAI?

OpenAI ist der festen Überzeugung, dass sich KIs stark auf zwischenmenschliche Interaktionen und das tägliche Leben auswirken werden und will deshalb möglichst diverse Ansichten in einem fairen demokratischen System sammeln und Gemeinsamkeiten finden, auf die sich ein Großteil der Beteiligten einigen kann.

Die Systeme sollen dabei helfen, Diskussionen zwischen vielen Menschen zu ermöglichen und jedem einzelnen die Chance zu geben, etwas einzuwerfen, das für die Allgemeinheit interessant sein könnte.

»Die Art und Weise, wie die Technologie agiert, könnte das Leben des Einzelnen, die Art und Weise, wie wir miteinander interagieren, und die Entwicklung der Gesellschaft als Ganzes beeinflussen. Wir sind der Meinung, dass Entscheidungen darüber, wie sich KI verhält, von verschiedenen Perspektiven geprägt sein sollten, die das öffentliche Interesse widerspiegeln.« OpenAI

Damit hat OpenAi ein wirklich interessantes Projekt gestartet, das wirklich für viele Menschen interessant sein dürfte. Wenn auch nur um sich etwas Langeweile zu vertreiben. Wie seht ihr das? Habt ihr Lust mitzumachen? Werdet ihr an Ideen arbeiten oder habt ihr vielleicht schon lange welche? Schreibt uns eure Meinungen, Ideen und Gedanken wie immer in die Kommentare!