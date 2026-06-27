»Ein unschlagbares Tool« - Über 2.800 von euch haben uns verraten, wo ihr früher eure Cheat-Codes herhattet und eine Software liegt ganz vorn

Dirty Little Helper steht bei euch ganz oben.

Cheaten in Multiplayerspielen ist doof, da dürften sich die meisten einig sein. Wenn es aber um Singleplayerspiele geht, tun sich schon vielfältigere Meinungen auf. Zumindest unter euch gibt es einen großen Teil, der dem »Betrügen« in diesem Fall nicht abgeneigt ist.

Da wollten wir jetzt aber noch einmal genauer nachfragen. Heute an Cheats zu kommen, ist dank des Internets nicht sonderlich schwierig. Früher musste man da schon mehr Hürden überwinden. Wir haben euch deshalb kürzlich gefragt: Wie seid ihr früher™ an Cheat-Codes gekommen? Und ihr habt fleißig geantwortet.

Ihr vertraut auf mehrere Quellen

Bevor wir uns auf euer Lieblings-Tool stürzen, schauen wir erst einmal, was die nackten Zahlen hergeben. Zum Stichtag haben 2.885 von euch an der Umfrage teilgenommen. Vielen Dank schon einmal dafür!

Auf Platz 1 sind Spielezeitschriften, dicht gefolgt von einschlägigen Webseiten.

Das sind unsere Haupterkenntnisse aus der Umfrage:

Mehr als ein Drittel von euch hat in Spielzeitschriften nach Cheats geguckt.

Ein weiteres Drittel war schon damals im Internet unterwegs. Wo genau, dazu kommen wir gleich.

Ein weiterer großer Teil ist durch Mundpropaganda beziehungsweise durch magische Eingebung an die Codes gekommen.

Die wenigsten von euch haben teure Hotlines angerufen.

Ihr habt uns in den Kommentaren aber euch verdeutlicht, dass ihr nicht auf eine einzelne Quelle vertraut habt, sondern häufig mehrere genutzt habt. Klar, um auf dem Schulhof mit Cheats zu dealen, muss man schließlich irgendwie an sie gekommen sein. Aber was habt ihr noch so geschrieben?

»Dirty Little Helper und mein kleiner College Block«

Sortiert man eure Antworten unter dem Umfrageartkel nach »Top Kommentare«, liest man etliche Beiträge zu Dirty Little Helper. NiGGoW schreibt beispielsweise:

Dirty Little Helper! DLH war eine Aggregation von Cheats, Tipps und Komplettlösungen zu super vielen Spielen in einer simplen Wikipedia-ähnlichen Software. DLH war klasse, wenn auch nicht immer 100% verlässlich :-)

In Spielemagazinen wie der GameStar waren manchmal Cheat-Softwares dabei.

Dem pflichten etliche weitere von euch bei, wie etwa Ludwig: »Den habe ich seit Mitte der neunziger Jahre benutzt. Ein unschlagbares Tool« und auch Alarakh: »Dirty Little Helper und mein kleiner College Block, wo ich für jedes Spiel alles ordentlich aufgeschrieben habe :D«

Dirty Little Helper ist heute eine Webseite, auf der ihr noch immer nach Let's Plays, News und auch Cheats suchen könnt. 1994 begann das Projekt allerdings als Software für Komplettlösungen und Cheat-Codes, und ihr konntet es als Beilage-CD in Spielemagazinen erwerben. Ja, auch die GameStar war dabei, wie ihr oben auf dem Heft-Cover lesen könnt.

Kein Wunder also, dass die Schnittmenge mit GameStar-Leserinnen und -Lesern da recht groß ist. Abseits dieses Tools sprachen sich aber auch eine Menge von euch für bestimmte Webseiten aus.

PLUS 25:19 »Ich habe mich durch das Spiel gecheatet!« - Unsere persönlichen Lieblingsspiele, Teil 2

Am häufigsten habt ihr die Seite Mogelpower genannt, die noch heute abrufbar ist. Palapanese hatte sogar Hilfe aus der eigenen Familie: »Mogelpower. Bei meinem Vater (hatte ISDN durch die Arbeit) ausgedruckt und dann im Ordner feinsäuberlich gesammelt :D«

Mogelpower begann ursprünglich mal als Buchreihe, die Schummelcodes sammelte. Dazu gab es CD-Boxen und Spiele-Lösungen. Auch diese haben ein paar von euch damals gekauft.

Auch Spieletipps ist häufiger gefallen, diese Seite wurde 2023 allerdings eingestellt. Die archivierten Beiträge von damals lest ihr heute noch auf Giga.de.

Insgesamt habt ihr über 100 Kommentare geschrieben und darin noch etliche Quellen für Cheats mehr genannt. Wir empfehlen euch, einfach mal selbst in der Liste zu stöbern und in Erinnerungen zu schwelgen. Den Artikel mit der Umfrage haben wir euch oben verlinkt – abstimmen könnt ihr übrigens immer noch.

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