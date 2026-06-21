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Wie seid ihr früher™ an Cheat-Codes gekommen? Macht mit bei unserer Umfrage!

Egal ob Guide-Zeitschriften oder der Schulhof-Nerd: Verratet uns, wer oder was euer Cheat-Code-Dealer war!

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Natalie Schermann
21.06.2026 | 13:40 Uhr

Persische Kriegselefanten und Sportwagen waren objektiv betrachtet einfach die coolste Armee in Age of Empires 2! Persische Kriegselefanten und Sportwagen waren objektiv betrachtet einfach die coolste Armee in Age of Empires 2!

Cheats gehörten früher™ zum Gaming-Hobby wie das Resident zum Evil, wie die Rockmusik zu Doom, wie der obligatorische Brand bei der Sandwich-Zubereitung zu Die Sims. Cheats waren an meiner Schule neben Pokémon-Karten und Diddl-Blättern die wichtigste Währung auf dem Hof. Da wurden ellenlange Tastenkombinationen wie heilige Texte auf karierte Zettel gekritzelt, in der großen Pause gegen andere Geheimnisse eingetauscht und zu Hause dann aufgeregt in den Controller oder die Tastatur gehackt.

Andere Cheat-Codes hingegen habe ich aber garantiert nicht auf dem Schulhof aufgeschnappt. Sie waren plötzlich einfach da. Während ich weiterhin über das Mysterium nachdenke, wie das heilige »how do you turn this on« in meine Hände gefallen ist, möchte ich von euch wissen:

Wo habt ihr früher™ eure Cheat-Codes herbekommen?

Heute verbindet man den Begriff »Cheats« in den meisten Fällen mit unfairen Aimbots in kompetitiven Multiplayer-Spielen und ruinierten Lobbys. Früher war das Cheaten etwas völlig Unschuldiges. Damals ging es einfach nur darum, den puren Sandbox-Spaß auf die Spitze zu treiben, mit einem dicken Sportwagen durch mittelalterliche Armeen zu brettern oder sich mit dem God Mode wie der krasseste Dude überhaupt zu fühlen. Es war eine kreative Erweiterung der Spielwelt, kein fieser Vorteil gegenüber anderen.

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Deshalb bin ich jetzt auch wahnsinnig gespannt: Nicht nur auf eure Antworten in der Umfrage oben, sondern auch auf eure liebsten Cheat-Geschichten in den Kommentaren! Schreibt uns unbedingt, welche legendären Tastenkombinationen sich auf ewig in euer Muskelgedächtnis gebrannt haben, obwohl ihr sie seit über zwanzig Jahren nicht mehr benutzt habt! War es der berühmte Konami-Code, das lebensrettende »HESOYAM« oder vielleicht ein völlig obskurer Zahlensalat für ein längst vergessenes Nischenspiel? Lasst es uns unbedingt wissen!

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