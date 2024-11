Cheats in Singleplayer-Spielen? Bei einer simplen Frage ist sich die GameStar-Community alles andere als einig

Cheats gibt's unter anderem für diverse Spiele der GTA-Reihe.

Wenn man früher auf dem Schulhof zugab zu cheaten, dann gab’s zwei Möglichkeiten. Entweder wurde man dafür gefeiert, dass man mit Cobra-Autos in Age of Empires 2 über die Heide heizte, oder man wurde mit Verachtung gestraft, weil man nicht hart genug für Heroes of Might & Magic 3 war.

Zumindest rechtlich können jetzt einige aufatmen: Jüngst entschied der Europäische Gerichtshof, dass Cheaten nicht gegen das Urheberrecht verstößt und damit legal ist. Es gibt allerdings noch einige Fallstricke, die euch ein Anwalt bei GameStar Plus erläutert:

Cheatet ihr in Singleplayer-Spielen?

Das Urteil brachte uns auf die Idee, bei euch nachzufragen: Cheatet ihr in Singleplayer-Spielen? Denn dass Aimbots oder Wallhacks in Multiplayer-Spielen nichts zu suchen haben und dass Cheaten dort pfui ist, dürfte auf der Hand liegen.

Aber was ist mit ein bisschen mehr Geld hier oder einem God-Mode beim nächsten Bosskampf dort? Das wollten wir von euch wissen. Und ihr habt geantwortet. Mehr als 3.000 Abstimmungen gab es bei unserer Umfrage. Vielen Dank dafür!

Das Ergebnis allerdings zeigt, dass sich die Community nicht ganz einig bei dieser einfachen Frage ist. Denn Platz 1 und 2 trennen gerade einmal 30 Stimmen (Stand: 12.11.2024, 10 Uhr). 997 Stimmen und damit 33 Prozent entfallen auf die Option »Nein, ich habe nie viel gecheatet«.

Gleich dahinter gaben 32 Prozent (967 Stimmen) an: »Ja, aber nur bei bestimmten Spielen«. Mit 19 Prozent (578 Stimmen) landet die Antwortmöglichkeit »Früher habe ich viel gecheatet, heute nicht mehr« auf dem dritten Rang.

Jeweils weit abgeschlagen sind die, die regelmäßig cheaten (10 Prozent bei 293 Stimmen) und diejenigen, die noch nie einen Cheat-Code benutzt haben (6 Prozent bei 193 Stimmen).

Stimmen aus der Community

Eure Gründe, weshalb ihr (nicht) cheatet sind dabei vielfältig, wie in den Kommentaren zur Umfrage zu lesen ist. So schreibt etwa 0017C8:

Wenn ich in ein Solo Game 8h+ reinstecke unnd irgendwann die Schwierigkeitsschraube unfair anzieht und ich den Rest der Story nur noch auf Youtube sehen könnte, ja, dann ercheate ich mir "den Weg".

Und [L]efty_TrC meint zu dem Thema:

Ich würde sagen es kommt immer auf das Spiel an. Wenn man abends mal entspannt in Anno reinschauen will, ohne sich groß Gedanken zu machen, habe ich mir auch mal das Kontor mit allen Waren gefüllt oder bei Baldurs Gate die Gewichtslimitierung ausgeschaltet (ich muss grundsätzlich in Spielen ALLES (!) sammeln). Den Sims-Geldcheat hat doch save jeder mal benutzt, der Sims spielt, oder? ;) Da das aber alles reine SP-Spiele sind, versaue ich ja niemand anderem dadurch was.

Und während der User yutamago aus Zeitgründen cheatet, …:

Als Kind habe ich ohne Cheats gespielt, heute hab ich dazu kaum noch Zeit. Daher oft Geld + Exp-Multiplier. Mehr macht den Spaß kaputt.

… will JoyFull117 ein ganz bestimmtes Ziel erreichen:

Selten, aber kommt durchaus vor. Zuletzt bei Horizon Forbidden West am PC. Ich wollte meine Waffen schon gerne verbessern, aber dazu hätte man wirklich stundenlang Loot suchen müssen (ich hab es 1-2 Stunden gemacht und die Beute war mager …), da hab ich mir die benötigten Materialie beschafft und den Cheat danach deaktiviert. Fand ich sehr angenehm, auch wenn das Spiel dann etwas einfach war, aber das war es trotzdem wert.

Und bei Xtan ist das Cheaten schon eine ganze Weile her:

Cheats habe ich wohl zuletzt in Warcraft 2, GTA 3, Age of Empires 1 und Sims 2 verwendet.

Was sagt ihr zu dem Ergebnis der Umfrage? Seid ihr überrascht oder habt ihr mit diesem Ergebnis gerechnet? Für welche Option habt ihr gestimmt und wollt ihr noch einmal erläutern, warum genau? Habt ihr früher als Jugendlicher gecheatet und heute nicht mehr? Oder cheatet ihr wegen Zeitmangel heute als Erwachsener? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!