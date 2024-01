»2,5 Stunden Lebenszeit, die ich zurück will«: Die unerwartete Filmkritik beim Sport hat Christopher Nolan kalt erwischt

Bei dieser Sport-Session hatte Christopher Nolan wahrscheinlich wenig Spaß. Bildquelle: Warner Bros.

Filmkritiken bringen Filmemacher gerne mal ins Schwitzen. Aber beim Schwitzen mit einer Filmkritik konfrontiert zu werden, hat Christopher Nolan wahrscheinlich nicht kommen sehen. Von dem kuriosen Vorfall berichtet der Regisseur von Oppenheimer, Inception, The Dark Knight oder Tenet beim New York Critic Circle (via Variety).

Beim Sport einfach mal Tenet zerpflückt

Nolan spricht darüber, wie er negative Kritiken zu seinen Filmen zu vermeiden versucht - auch, um seine geistige Gesundheit zu schützen. Dabei unterstützt ihn seine Familie, indem sie ihn beispielsweise davon abraten, einen Blick in bestimmte Magazine zu werfen.

Ausgerechnet beim Sport ist Christopher Nolan einer überraschenden Filmkritik nicht entkommen. Während der Regisseur an einer virtuellen Peloton-Stunde teilnahm, bekam er eine unverblümte Meinung zu einem seiner Filme um die Ohren geknallt:

Ich habe auf meinem Heimtrainer während eines intensiven Intervalltrainings gesessen. Ich bin dabei gestorben. Die Trainerin fängt auf einmal an, über einen meiner Filme zu reden und meinte: Hat das noch irgendjemand gesehen? Das sind Stunden meines Lebens, die ich niemals wieder bekomme.

Im Zuge von Christopher Nolans Vortrag ist das Internet ziemlich schnell darauf gekommen, welchen Film seine Trainerin kritisierte: Tenet. Besagter Clip zur Aufnahme der Peloton-Session wurde übrigens ebenfalls aufgestöbert. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick drauf:

Der Action-Thriller mit John David Washington und Robert Pattinson in der Hauptrolle, der 2020 inmitten der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen startete. Der 205 Millionen Dollar teure Film konnte weltweit nur 365 Millionen einspielen - unter den gegebenen Umständen noch immer ein starkes Ergebnis (via Box Office Mojo).

Bei Tenet selbst gehen die Meinungen aber definitiv auseinander: Mit durchschnittlich 69 Punkten von Kritikern und 76 von Zuschauern bei Rotten Tomatoes gehört Tenet definitiv zu den schwächeren Filmen des Regisseurs.

2:06 Tenet: Erster Trailer zum neuen Film von Inception-Regisseur Christopher Nolan

Mit Filmkritikern selbst hat Christopher Nolan übrigens trotz allem kein Problem, wie der Regisseur beim New York Critic Circle berichtet. Seiner Meinung nach sollte das Kritisieren von Filmen nicht nur auf einem Instinkt beruhen, sondern definitiv eine Profession darstellen. Über besagten Vorfall scherzt Nolan außerdem: [Filmkritiker] Rex Reeds verlangt nicht, dass du dich beim Sport auspowerst, während er deinen Film zerpflückt.

Was haltet ihr von Tenet: Könnt ihr die Kritik von Christopher Nolans Peloton-Trainerin nachvollziehen oder seid ihr ganz anderer Meinung? Welcher Film des Regisseurs ist eurer Meinung nach der beste und auch schlechteste? Was für ein Projekt würdet ihr gerne von Christopher Nolan umgesetzt sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!