»Seiner Zeit voraus«: Einer der umstrittensten Superhelden-Filme ist für Christopher Nolan der beste

Zack Snyders Watchmen wird von vielen geliebt, aber auch gehasst (fragt nur mal den Autor der Graphic Novel Alan Moore). Für einen der angesehensten Regisseure von Hollywood zählt er allerdings zu den besten des gesamten Superhelden-Genres: Wenn man Christopher Nolan fragt, war Watchmen seiner Zeit voraus .

Startete Watchmen zu früh in den Kinos?

Watchmen war ein Kino-Flop: Die Verfilmung der Graphic Novel, die übrigens für viele als unverfilmbar gilt, startete 2009 unter der Regie von Zack Snyder (300, Batman v Superman, Rebel Moon) in den Kinos. Dabei war sie jedoch von keinem kommerziellen Erfolg gekrönt: Bei einem Budget von 130 Millionen Dollar konnte Watchmen weltweit nur 185 Millionen einspielen (via Box Office Mojo) und gilt damit als Flop.

Kritiker und Zuschauer sind sich auch eher uneins, die Bewertungsdurchschnitte auf etablierten Seiten lassen nämlich eher zu wünschen übrig. So kommt Watchmen bei Rotten Tomatoes beispielsweise nur auf 65 bis 71 Prozent, bei Metacritic wiederum 56 bis 84 Punkte.

Der Regisseur von Filmen wie Oppenheimer, The Dark Knight und Inception ist dafür ein großer Fan der Graphic-Novel-Verfilmung, die sich mittlerweile übrigens dem DC-Universum zuordnen lässt. In einer Mail an The Hollywood Reporter erklärt Christopher Nolan:

Ich war immer der Meinung, dass Watchmen seiner Zeit voraus war. Die Idee eines Superhelden-Teams, die auf so brillante Weise untergraben wird, gab es in Filmen noch nicht. Es wäre faszinierend gewesen, mit anzusehen, wenn [Watchmen] erst nach The Avengers veröffentlicht worden wäre.

Who watches the Watchmen?

Als Watchmen in den Kinos startete, befand sich das Marvel Cinematic Universe noch in den Kinderschuhen: Ein Jahr zuvor erschien erst der Überraschungs-Hit Iron Man, während The Avengers 2012 folgte. Zu Watchmen folgte übrigens 2019 eine ausgezeichnete HBO-Serie, die mit nur einer Staffel abgeschlossen wurde.

Tatsächlich kann man guten Gewissens darüber diskutieren, ob es sich bei Watchmen um einen klassischen Superhelden-Film handelt oder viel eher eine Dekonstruktion davon. Bei bei dem Ensemble aus Nite Owl (Patrick Wilson), Silk Spectre (Malin Akerman), Rorschach (Jackie Earle Haley) und Co. handelt es sich weniger um glanzvolle Helden, sondern viel mehr um Anti-Superhelden, bei denen die Grenze zu Schurken mal mehr, mal weniger verschwimmen.

Mittlerweile gilt Watchmen aber nicht nur unter treuesten Zack-Snyder-Fans als Kultfilm, der einen spürbaren Einfluss auf das gesamte Superhelden-Gerne mit sich bringt - so, wie es schon Alan Moores Graphic Novel bei ihrer Erstveröffentlichung 1986 tat.

