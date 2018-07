Chrome bekommt neues Design - Canary-Version zeigt kommende Änderungen

Mit dem Material Design 2.0 steht eine umfangreiche Überarbeitung der Optik für Googles Chrome-Browser kurz bevor. Wer nicht auf den Release der fertigen Live-Version warten möchte, kann den aktuellen Stand des Updates aber jetzt schon mit dem neusten Build des experimentellen Chrome Canary ausprobieren (via Endgadget).

Bei Chrome Canary handelt es sich um eine Art Beta-Version des Chrome-Browsers, in dem Google künftige Updates zu Testzwecken früher freischaltet als in der normalen Live-Variante von Chrome. Nutzer müssen deshalb mit eventuellen Instabilitäten rechnen, wenn sie Canary einsetzen - allerdings kommen sie dafür jetzt schon in den Genuss der Features von Material Design 2.0.

Zu den auffälligsten Neuerungen gehören dabei:

die Form der einzelnen Tabs

der Single-Tab-Modus

neue Omnibox-Symbole

die Farbe der Tab-Leiste

angepinnte Tabs

Warnungs-Indikatoren

Wer die Neuerungen selbst ausprobieren möchte, kann den aktuellen Chrome Canary Build für Windows, Linux und Chrome OS herunterladen. Nutzer unter MacOS haben die Möglichkeit, die Neuerungen über Flags zu aktivieren. Gebt dafür »chrome://flags/#top-chrome-md« in die Adresszeile ein (»Refresh« einstellen) und aktiviert dann »chrome://flags/#views-browser-windows«.

