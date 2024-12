Civilization 7 bricht mit noch einer Tradition: Ein komplettes Zeitalter kommt erst nach Release

Civ 7 verzichtet freiwillig auf eine Epoche, die bisher immer im Spiel gesteckt hat und will sie später nachliefern.

Civilization 7 galt sowieso als überraschend rebellischer Neuableger, der mit vielen Traditionen der fast schon antiken Strategiespiel-Serie bricht. Beispielsweise können wir nun frei jeden Herrscher mit jeder Kultur kombinieren und im Verlauf der Zeitalter die Kultur sogar wechseln.

Ohnehin wird es diesmal nur drei Zeitalter geben, an die sich immer alle Fraktionen halten müssen. Wir stoßen also nicht mehr auf antike Städte mit Bogenschützen, wenn wir schon mit Panzern rumfahren. Was Firaxis bislang aber geheim hielt, betrifft das dritte Zeitalter: die Moderne.

Denn anders als der Name vermuten lässt, geht es hier überhaupt nicht bis in die Gegenwart. Das haben Entwicklerinnen und Entwickler von Firaxis am 18. Dezember in einem großen Live Stream zur dritten Epoche verraten.