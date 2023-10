CoD Modern Warfare 3: Bleibt der Beta-Fortschritt erhalten? Gute und schlechte Nachrichten

Im November geht es richtig los, dann startet das neueste Call of Duty in den heißen Shooter-Herbst.

Die jüngsten Wochen standen für viele Ego-Shooter-Fans im Zeichen der Beta-Wochenenden des neuesten Ablegers Call of Duty Modern Warfare 3. Doch diese werfen natürlich bei allem Spaß trotzdem eine Frage auf, die beantwortet werden muss:

Kann der Fortschritt übernommen werden?

Nein, ihr könnt nichts, was ihr während der Beta-Wochenenden freigeschaltet habt, ins finale Spiel übernommen. Dort werdet ihr ab dem 10. November im Multiplayer loslegen können, allerdings bei Null wie alle anderen. Bereits ab dem 2. November lädt der Singleplayer zum Vorabzugang.

Es gibt allerdings ein Trostpflaster, für die besonders engagierten Beta-Nutzer: Einen besonderen Skin.

Wer in der Beta Level 30 erreicht, bekommt im fertigen Spiel den Tester Operator Skin für Jabber. Passenderweise sieht dieser aus wie ein Crash Dummy. Hoffen wir aber, dass zumindest euer Spiel während der Beta-Phase allzeit stabil lief und nicht gen Desktop crashte.

Auffällig, aber schick: Es bleibt jedoch fraglich, ob viele den Skin im nutzen werden. Zumindest, wenn sie es richtig ernst meinen. Denn die rote Farbe dürfte auf vielen Karten allzu auffällig sein und für unerwünschte Aufmerksamkeit sorgen. Doch um zu zeigen, wie viel Spielzeit bereits vor dem offiziellen Release angehäuft wurde, taugt das rote Männchen sicherlich.

Was gibt es sonst noch für Belohnungen?

Auch bevor ihr Level 30 erreicht, gibt es Geschenke, wie Dexerto berichtet::

Appetite: Whet animated emblem - Freischaltung mit Level 2

- Freischaltung mit Level 2 Operation Beta charm - Freischaltung mit Level 7

- Freischaltung mit Level 7 Beta Tester calling card - Freischaltung mit Level 9

- Freischaltung mit Level 9 MW3 beta sticker - Freischaltung mit Level 11

- Freischaltung mit Level 11 Did the beta large decal - Freischaltung mit Level 16

- Freischaltung mit Level 16 Beta Ripper weapon blueprint - Freischaltung mit Level 20

- Freischaltung mit Level 20 Beta Proof weapon sticker - Freischaltung mit Level 25

Es gibt also Dekorationsmöglichkeiten, um allen mittels eurer Ausrüstung zu zeigen, dass ihr an der Beta teilgenommen habt. Der Crash Dummy Skin ist letztendlich der euch rötlich-krönende Abschluss für die besonders Umtriebigen.

Im obigen Video könnt ihr euch anschauen, wie schick die PC-Fassung vom neuen Modern Warfare 3 ausschaut und die folgenden Links zu Artikeln bieten einen weitreichenden Blick über den Call-of-Duty-Tellerrand.

Und? Habt ihr während der Beta-Zeiten in den neuesten Serienableger der legendären Shooter-Serie reingespielt? Gefällt er euch oder habt ihr noch Ecken und Kanten gefunden, die dringend abgeschmirgelt werden sollten? Und was sticht aus eurer Sicht besonders positiv hervor? Schreibt uns doch gerne von euren Erfahrungen in den Kommentaren!