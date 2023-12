CoD Warzone: Season 1 startet heute, bringt einen massiven Performance-Sprung - und ein bisschen Raytracing

Rund einen Monat nach dem Release von CoD: Modern Warfare 3 startet heute die erste Season von Warzone. Ab 18 Uhr deutscher Zeit könnt ihr euch wieder ins Getümmel stürzen - wenn ihr den 40 GByte großen Preload schon hinter euch gebracht habt.

Pünktlich zum Start hat Grafikkarten-Hersteller Nvidia einen neuen Game Ready Treiber zum Download zur Verfügung gestellt, der insbesondere auf MW3 und Warzone eingeht.

Im Fokus von WHQL-Version 546.29 stehen neben der Einführung von DLSS 3 auch Raytracing und Pathtracing für den jüngsten CoD-Ableger an - doch einen Haken gibt es.

Mit dem neuen Treiberupdate können alle Inhaber einer RTX-40-Grafikkarte in Warzone auf DLSS 3 mitsamt Frame Generation zurückgreifen.

Nvidia selbst verspricht eine bis zu 1,8-fache Verbesserung der Framerate; je nach gewählten Einstellungen und zugrundeliegender Hardware.

Speziell in Full-HD und WQHD sollen sich hier ordentliche Performance-Boosts bemerkbar machen: Laut dem Hersteller wird dank DLSS 3 mit allen RTX-40-GPUs die dreistellige FPS-Grenze geknackt.

Für RTX-Grafikkarten außerhalb der 4000-Serie bleibt immerhin DLSS 2 als Ausweichmöglichkeit. Zudem sind alle GPUs ab der Geforce GTX 900 dazu befähigt, Nvidia Reflex zu aktivieren.

Der neue Game Ready Treiber fügt zudem »volles Raytracing und DLSS Ray Reconstruction« zu CoD: Modern Warfare 3 sowie Warzone hinzu.

Allerdings gilt dies nur für die Pre-Game-Lobbies im Spiel, die in dem neuen Glanz erstrahlen können. So sollt ihr laut Nvidia »eure Charaktere, Skins oder Waffen in einem völlig neuen Licht« bestaunen können.

1:33 Season 1 von CoD Modern Warfare 3 und Warzone wird kolossal groß

Im Spiel selbst wiederum bleibt zum jetzigen Stand keine Spur von Ray- oder gar Pathtracing in Warzone - ergibt aber auch Sinn, um potenziellen Einbrüchen in der Bildrate vorzubeugen.

Apropos Bildrate: Wenn ihr wissen wollt, mit welchen Grafikeinstellungen ihr das Optimum aus eurer Hardware in Modern Warfare 3 und Warzone herausholen könnt, hat unser Redakteur Sören den perfekten Guide für euch gestrickt.

Jetzt seid ihr gefragt: Freut ihr euch auf Season 1 für CoD Modern Warfare 3 und Warzone? Werdet ihr die neuen Möglichkeiten des Nvidia-Treibers nutzen (können) oder könnt ihr auf den DLSS & Co. verzichten, solange der Shooter flüssig läuft? Würdet ihr euch Raytracing auch außerhalb der Pre-Game-Lobby wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!