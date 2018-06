CoD: WW2 - United-Front-DLC mit neuer Map und Nazi-Zombie-Episode

Nachschub für alle Spieler von Call of Duty: WW2. Der frische DLC United Front erscheint Ende Juli für den PC und bietet eine Menge frischer Inhalte. Im dritten DLC zum Shooter bringen Sledgehammer Games und Activision drei neue Mehrspieler-Maps ins Spiel.

Die Schauplätze sind in Stalingrad, in den Niederlanden bei der Operation Market Garden und in Italien angesiedelt. Sie werden sich allesamt vor allem auf vertikale Gefechte konzentrieren.

Die neuen Karten

Market Garden war eine der größten Luft-Boden-Operationen der Kriegsgeschichte Europas. Die Karte soll vor allem intensive Feuergefechte an jeder Ecke bieten. Aus der Ferne werden die Spieler Bombenhagel hören. Die Szenerie soll laut Activision sehr intensiv und mitreißend sein.

Monte Cassino, die Operation in Italien, spielt unter einem Mönchskloster auf einer Bergspitze. In einem vom Krieg gezeichneten Dorf sollen vor allem vertikale Kämpfe im Vordergrund stehen, die viele erhöhte Positionen und Gelgenheiten zum Flankieren der Gegner bieten.

Stalingrad schließlich greift die größte Konfrontation in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges auf. Die beiden gegnerischen Basen sind an den entgegengesetzten Seiten der Stadt positioniert. Sniper kümmern sich auf ihren Posten um die Sicherung des Kartenzentrums, während andere Soldaten sich durch die Untergrundkanäle schleichen, um hinter die feindlichen Linien zu kommen.

Zombies und neues Futter für den War Mode

Im War Mode gibt es mit der Operation Supercharge wieder etwas zu tun. Sie basiert auf der zweiten Schlacht von El Alamein, in der die Alliierten die Deutschen und Italiener aus Tunesien zurückschlugen.

Fehlen darf natürlich auch nicht eine neue Nazi-Zombie-Episode. Sie heißt The Tortured Path und begleitet General Rideau auf einer Karawanenreise von Berlin nach Malaga, auf der U-Boot-Blockaden, eiskalte Gewässer und andere Herausforderungen warten. Seine Mission ist es, die letzten Bruchstücke von Barbarossas legendärem Schwert an den Rand der Welt zu bringen und es wiederherzustellen.

