Coreborn, das Survivalspiel von Ex-Rocket-Bean Hauke Gerdes, kommt schon diesen Sommer

Coreborn: Nations of the Ultracore erscheint diesen Sommer auf Steam.

Hauke Gerdes, vielen bekannt vom Online-Sender Rocket Beans TV, bringt sein eigenes Survivalspiel heraus. Wie jetzt via Pressemitteilung verraten wurde, findet der Release früher statt als vermutet. Schon diesen Sommer, genauer am 18. Juli 2023, erscheint Coreborn: Nations of the Ultracore auf Steam im Early Access.

Dort existiert bereits eine Seite für Interessierte und Wunschlisten. Coreborn bettet Survival-Elemente in ein MMO-Rahmenwerk, dreht sich also stark um das Miteinander. Im Interview mit MeinMMO via GameStar Talk erzählt euch der Erfinder mehr über seine ambitionierten Ziele:

Worum geht's in Coreborn?

Spielerinnen und Spieler durchstreifen gemeinsam die Welt Tormentosia, die von den Armeen des bösen Sorgoth fast vollständig zerstört wurde.

Nach dem Sieg der bösen Mächte verblieben nur die sechs namensgebenden Nationen sowie der soziale Hub Coreheim. Die Reiche liefern wichtige Ressourcen, um eine neue Technik namens Ultracore am Laufen zu halten.

Die Kernelemente (höhö) von Coreborn sind:

Ein Dorf errichten: Zusammen mit Koop-Freunden sollen Spieler und Spielerinnen eine Stadt bauen, die als Ausgangspunkt für die Abenteuer dient. Ihr müsst auch Verteidigungen gegen Angriffe errichten.

Zusammen mit Koop-Freunden sollen Spieler und Spielerinnen eine Stadt bauen, die als Ausgangspunkt für die Abenteuer dient. Ihr müsst auch Verteidigungen gegen Angriffe errichten. Craften und Überleben: Um für Kämpfe gewappnet zu sein, braucht ihr Ausrüstung wie Waffen und Rüstungen, die ihr selbst herstellen könnt. Es soll hunderte Crafting-Rezepte geben, für die ihr natürlich auch Ressourcen eintreiben müsst. Hinzu kommen Survival-Mechaniken rund um Hunger, Durst und Witterungseinflüsse.

Um für Kämpfe gewappnet zu sein, braucht ihr Ausrüstung wie Waffen und Rüstungen, die ihr selbst herstellen könnt. Es soll hunderte Crafting-Rezepte geben, für die ihr natürlich auch Ressourcen eintreiben müsst. Hinzu kommen Survival-Mechaniken rund um Hunger, Durst und Witterungseinflüsse. Zusammenarbeiten: Gegen die Armeen von Sorgoth müsst ihr gemeinsam bestehen, unter anderem in Ingame-Events. Um Spieler für den Koop zu finden oder Ressourcen zu handeln, könnt ihr den Social Hub Coreheim besuchen.

Gegen die Armeen von Sorgoth müsst ihr gemeinsam bestehen, unter anderem in Ingame-Events. Um Spieler für den Koop zu finden oder Ressourcen zu handeln, könnt ihr den Social Hub Coreheim besuchen. Synergien zwischen Nationen: Ihr schließt euch einer der Nationen an, die jeweils eigene Besonderheiten haben. Wenn ihr mit Spielern anderer Nationen eine Beziehung aufbaut, profitiert ihr dafür von Synergien.

Hauke Gerdes ist bei Rocket Beans unter anderem für seine Pen&Paper-Geschichten bekannt. 2021 gründete er mit Freunden das Studio Blankhans, dessen Erstlingswerk Coreborn: Nations of the Ultracore darstellt.

Was haltet ihr von Coreborn? Werdet ihr das neue Survival-MMO ausprobieren? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.