»Glückwünsche an das Team« von Cyberpunk 2: Der Name steht fest und eine wichtige Hürde wurde genommen

Cyberpunk 2 heißt jetzt offiziell ... Cyberpunk 2! Aber halt, es gibt noch mehr Neuigkeiten! (Screenshot: Oregonl/Biohazard/Steam)

Die Neonlichter von Night City flackern wieder auf: CD Projekt hat viel Neues zu Cyberpunk 2 zu erzählen.

Das Wichtigste ist der offizielle Name: Der Nachfolger von Cyberpunk 2077 heißt nun ganz offiziell Cyberpunk 2. Der ehemalige Arbeitstitel Orion ist damit ad acta gelegt.

Doch auch zum Entwicklungsfortschritt und einem möglichen Release von Cyberpunk 2 hat sich das polnische Studio bei der Präsentation der aktuellen Geschäftszahlen geäußert.

So steht es aktuell um Cyberpunk 2

Piotr Nielubowicz, der Finanzvorstand von CD Projekt, verwies auf den anhaltenden Erfolg der Erweiterung Phantom Liberty für Cyberpunk 2077. Sie hat »einen weiteren Verkaufsmeilenstein erreicht und wurde von zehn Millionen Spielern gekauft. Dies ist ein hervorragendes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass seit der Veröffentlichung erst 20 Monate vergangen sind, und es bestätigt das anhaltende Interesse der Gaming-Community am Cyberpunk-Universum.«

1:09:34 Ist Cyberpunk 2077 mit 2.0 und Phantom Liberty perfekt?

Autoplay

»Angesichts dieser Entwicklungen erfüllt es mich mit noch größerer Befriedigung, eine weitere wichtige Etappe unserer Arbeit am nächsten großen Spiel dieser Franchise bekannt zu geben: Vor einigen Wochen hat Cyberpunk 2 – zuvor als Project Orion bezeichnet – seine Konzeptphase abgeschlossen und ist in die Vorproduktion eingetreten. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team!«

Cyberpunk 2 ist schon lange kein Geheimnis mehr. Erstmals wurde 2023 bekannt, dass CD Projekts Niederlassung in der US-Stadt Boston am Rollenspiel-Sequel arbeitet.

In der Vorproduktion (Pre-Production) werden die Eckpfeiler eines Spiels festgelegt: Wie groß soll es werden, welche Kern-Features enthält es, wie ist das Design?

All das muss im Vorfeld festgelegt werden, damit Grafiker, Leveldesigner und Programmierer zum Produktionsstart sich mit ihren Erzeugnissen nicht in unterschiedliche Richtungen bewegen.

Große Pläne für die Zukunft

Während das Hauptaugenmerk von CD Projekt Red derzeit noch auf The Witcher 4 liegt, das sich bereits Ende 2024 in der Vollproduktion befand, wird Cyberpunk 2 im kommenden Jahr kräftigen Rückenwind bekommen. Michał Nowakowski, Co-CEO von CD Projekt, erklärte in einem Investoren-Call, dass das Entwicklungsteam von Cyberpunk 2 der »primäre Rekrutierungsfoku« für 2025 sein wird. Das deutet darauf hin, dass das Team in den nächsten Monaten aufgestockt werden soll, um die Entwicklung zu beschleunigen.

Cyberpunk 2: Was ist ein realistischer Release-Termin?

Was die Neuigkeiten auch bedeuten: Die Veröffentlichung von Cyberpunk 2 liegt noch in ferner Zukunft. Auf die Frage nach einem möglichen Release-Termin, der spekulativ Ende 2030 oder Anfang 2031 verortet wurde, widersprach Nowakowski nicht. Er erklärte nüchtern: »Ich kann in gewisser Weise wiederholen, was ich in einem der vorherigen Gespräche gesagt habe, nämlich dass unsere Reise von der Vorproduktion bis zur endgültigen Veröffentlichung durchschnittlich vier bis fünf Jahre dauert.«

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Nowakowski schränkte jedoch ein, dass jedes Projekt seine Eigenheiten hat und viele Faktoren das Endergebnis beeinflussen. »Ich werde Sie also nicht in spezifische Jahre führen, aber ja, so sieht es im Großen und Ganzen aus«, resümierte er gegenüber den Investoren.

Es ist also Geduld gefragt, bis wir uns wieder in die Straßenschlachten von Night City begeben können. Über den Titel hinaus sind konkrete Details zu Cyberpunk 2 noch rar. Allerdings rutsche Mike Pondsmith, dem in die Entwicklung einbezogenen Erfinder der Pen&Paper-Vorlage kürzlich ein brisantes Detail heraus.

Demnach wird Cyberpunk 2 nicht mehr nur in Night City spielen, sondern auch eine zweite Stadt beinhalten. Bei dieser könnte es sich um Chicago handeln. Weitere Neuigkeiten und Einschätzungen findet ihr oben im Kasten.