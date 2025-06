»Wir sind noch längst nicht fertig« - Cyberpunk 2077 bekommt wirklich noch ein Update und die Fans rätseln, was drin stecken könnte

Cyberpunk 2077 ist schon verdammt gut - könnte aber mit dem kommenden Patch 2.3 noch einen Ticken besser werden.

Cyberpunk 2077 hat bereits viereinhalb Jahre auf dem Buckel - ein Nachfolger befindet sich längst in Arbeit. Für viele Entwickler wäre das wohl Grund genug, den Support für ihr altes Werk einzustellen und sich neuen Herausforderungen zuzuwenden. Zumal das Team bei CD Projekt ja mit The Witcher 4 obendrein nun wirklich genug Arbeit auf der Platte hat.

Dennoch lassen es sich die polnischen Entwickler nicht nehmen, ihrem dystopischen Zukunfts-Rollenspiel noch ein weiteres umfangreiches Update zu spendieren. Wir sind noch längst nicht fertig! Mit diesen Worten kündigte Community Director Marcin Momot kürzlich bei Twitter an, dass Cyberpunk noch im Juni einen neuen Patch mit dem Titel 2.3 erhalten soll.

Die Nachricht kommt für Fans überraschend, da viele davon ausgegangen waren, dass Update 2.2 vom Dezember 2024 das finale Update für Cyberpunk gewesen sei. Doch nun kommt es offensichtlich anders.

Wie Associate Game Director Pawel Sasko schrieb, habe man bereits seit einer Weile heimlich [an dem Update] gekocht. Auf Twitter versprachen die Entwickler, später im Monat weitere Informationen zum Inhalt des Updates zu teilen. Auf Reddit wird als Releasedatum für den Patch bereits der 26. Juni gehandelt.

Die Ankündigung heizt in der Community nun Spekulationen an, welche Neuerungen Patch 2.3 ins Spiel bringen könnte. Im Cyberpunk-Subreddit und auf Twitter tragen Spielerinnen und Spieler bereits ihre Wünsche zusammen. Denn viele der ursprünglich in der Release-Version von Cyberpunk bestehenden Mankos, wie etwa eine funktionierende U-Bahn für Night City, wurden mittlerweile mit Updates nachgereicht. Zeit also für neue Ideen.

Einige Forderungen lesen sich recht gewöhnlich; die Verfasser erhoffen sich etwa neue Waffen, Frisuren und Autos. Neue Quests wären wohl ebenfalls für viele Cyberpunkt-Spieler eine willkommene Überraschung. Größere Baustellen wären dagegen wohl Mod-Support für die Konsolen und mehr Grafikoptionen wie etwa FSR4-Support.

Was es dagegen wohl nicht geben wird, obwohl vielfach gewünscht, ist die Option für New Game Plus. Denn wie die Entwickler bereits mehrfach betonten sei das Fehlen dieses Modus eine sehr bewusste Entscheidung gewesen. Auf jeden Fall in Update 2.3 enthalten werden dagegen zahlreiche weitere Bugfixes sein. Denn auch nach über vier Jahren findet CP Projekt immer noch kleine Fehlerchen, die es in Cyberpunk auszumerzen gilt.

Darüber hinaus spekulieren nun einige Spieler, ob CD Projekt nicht doch noch heimlich einen zweiten DLC zu Cyberpunk 2077 vorbereite. Unter anderem, weil das singapurische Studio Virtuos kürzlich eine Stelle im Zusammenhang mit Cyberpunk-Quests ausgeschrieben hatte.

Vermutlich dürfte es sich dabei aber um einzelne, punktuelle Missionen handeln. Ein vollständiger DLC zu Cyberpunk ist laut unseren Informationen nicht mehr geplant – doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.