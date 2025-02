Ein geheimes Story-Detail in Cyberpunk 2077 erlebt ihr nur, wenn ihr einen ganz bestimmten NPC verschont

Dr. Anthony Andersons Blick ist nicht streng, sondern voller Enttäuschung.

Cyberpunk 2077 ist ein facettenreiches Rollenspiel, bei dem es kaum möglich ist, wirklich alle Story-Details zu erleben. Durch die Veröffentlichung der Erweiterung Phantom Liberty hat sich dieses Problem sogar noch verschärft.

Einen bestimmten Story-Fetzen dürften nur die wenigsten erlebt haben. Denn dafür müsst ihr einen bestimmten Charakter verschonen, der es euch wirklich nicht leicht macht.

Vorsicht Spoiler: Ab sofort folgen Spoiler zur Geschichte von Phantom Liberty. Solltet ihr die Erweiterung also noch nicht gespielt haben, empfehlen wir nicht weiterzulesen.

Verrat kann sich auszahlen

In der Mission Dogtwon Saints in Phantom Liberty werdet ihr beauftragt, dem Arzt Dr. Anthony Anderson zu helfen, der von der Scavangerin Nikita Yankovich bedroht wird.

Nikita geht davon aus, dass sich ihr Bruder Gaspar in Andersons Gewalt befindet. Der behauptet allerdings, dass Gaspar bereits im Koma war, als er in seiner Praxis eingeliefert wurde und kurz darauf verstorben sei. Anschließend habe er zwar seine Implantate genommen, jedoch nur, um anderen Menschen zu helfen. Nikita hegt jedoch starke Zweifel an der Aussage.

Eure Entscheidung zählt: Die Situation eskaliert und ihr werdet zu einer folgenschweren Entscheidung genötigt. Entweder helft ihr Anderson und schaltet Nikita aus, die immerhin eine Schusswaffe auf euren Schützling richtet, oder ihr schlagt euch auf die Seite der Scavangerin und zwingt den Arzt, einen Schlüssel herauszurücken.

Die meisten Spielerinnen und Spieler werden sich wohl für den ersten Weg entscheiden. Doch dann geht euch eine geheime Interaktion durch die Lappen. Schlagt ihr euch stattdessen auf Nikitas Seite, könnt ihr nach Gaspars Leiche suchen und den Tod bestätigen. Indem ihr Nikita am Leben gelassen habt, könnt ihr sie nun in Dogtown treffen.

Dort hat sie ein Grab für ihren verstorbenen Bruder angelegt und sitzt mit trauriger Miene davor. Sprecht ihr sie an, erzählt sie euch einige Hintergründe zu ihrer Kindheit und ihrer Beziehung zu Gaspar.

Solltet ihr keine Zeit oder Lust haben, die Stelle selbst nachzuspielen, könnt ihr sie euch einfach in dem folgenden Video von The Golden Neck anschauen. Die Eskalation findet ihr bei Stelle 01:00 und die geheime Interaktion sowie den Ort auf der Karte bei Stelle 03:20.

Mit dieser Mission hat CD Projekt Red erneut gezeigt, dass es in den Cyberpunk 2077 und Phantom Liberty keine falschen Entscheidungen gibt. Sie können sich höchstens falsch anfühlen - aber das liegt wohl eher an euch. Bevor die Geschichte von V weitererzählt wird, könnt ihr euch auf den inzwischen vierten Ableger der Fantasy-Rollenspielreihe The Witcher freuen.