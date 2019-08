Cyberpunk 2077 - Gamescom-Gameplay heute um 20 Uhr im Stream

Heute um 20 Uhr gibt es die neueste Messe-Demo von Cyberpunk 2077 erstmals für die breite Öffentlichkeit zu sehen - zumindest einen Teil davon. CD Projekt Red streamt 15 Minuten Gameplay aus dem Spiel auf Twitch und Mixer. Die Demo, die wir und andere Journalisten auf der E3 und der gamescom sahen, lief allerdings 45 Minuten, es handelt sich also um einen gekürzten Zusammenschnitt dieses Materials.

Ergänzt werden soll das Programm mit Entwickler-Interviews über die gezeigten Szenen, die Gedanken dahinter und die verschiedenen Spielstil-Möglichkeiten in Cyberpunk 2077. Wie lang diese Interviews nach der Viertelstunde Gameplay dauern werden, haben die Entwickler noch nicht bekanntgegeben. Nvidia veröffentlichte auf Twitter bereits einen kurzen Teaser auf die Demo:

Kern des Gameplays auf der gamescom waren zwei unterschiedliche Spielstile: Die Entwickler sprangen immer wieder zwischen einem Hacker-Protagonisten und einer auf Stärke und Nahkampf geskillten V hin und her und zeigten unterschiedliche Lösungswege für die gleichen Abschnitte. Das dürfte auch in der Stream-Demo eine wichtige Rolle einnehmen.

15 Minuten reichen euch nicht? Wir haben die gesamten 45 Minuten Pressedemo ausführlich für euch zusammengefasst und bis ins allerletzte Detail analysiert! Lest in unserer großen Plus-Preview zu Cyberpunk 2077, was es auf den Messen zu sehen gab! Und mit Entwickler-Interviews können wir ebenfalls dienen! Mit Leveldesigner Miles Tost und Questdesigner Philipp Weber haben darüber gesprochen, wie so eine Messedemo eigentlich entsteht und wie viel Aufwand in die perfekte Präsentation fließt - und in einem albernen Trinkspiel versucht, den beiden mehr Kölsch reinzuwürgen, als wir selbst bechern mussten. Im Plus-Podcast hört ihr das volle Gespräch.

Die Livestream-Demo könnt ihr ab 20 Uhr direkt hier schauen:

Live-Video von CD PROJEKT RED auf www.twitch.tv ansehen