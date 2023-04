Cyberpunk 2077: Ihr könnt Screenshots im Overdrive Mode ohne die nötige Hardware-Power machen

Mit dem neuen Update für Cyberpunk 2077 könnt auch ohne eine teure Grafikkarte noch schickere Screenshots erstellen.

Cyberpunk 2077 hat mit dem Update 1.62 nochmal ordentlich an der Grafikschraube gedreht - jedenfalls für Besitzer von überaus starken Grafikkarten. Dank des Overdrive Modes ist die Beleuchtung mithilfe von Path Tracing nämlich besonders schick. Wer aber ohne High-End-PC ausgestattet ist, kann beim Foto-Modus trotzdem ein paar Vorzüge des Updates nutzen.

Die Zukunft des Ray Tracing , wie Nvidia es nennt, können aktuell nur für wenige Spieler in Cyberpunk 2077 vollumfänglich erfahren. Da braucht es schon eine Grafikkarte der GeForce RTX 40er-Serie, um ordentlich zu laufen. Was es mit Path Tracing, und Overdrive genau auf sich hat, erfahrt ihr in unserem Artikel zum Cyberpunk 2077-Update.

Ihr braucht aber keine teure Grafikkarte, um zumindest einen Teil des Updates zu erfahren - 8GB VRAM sollte euer PC aber schon hergeben. Dann könnt ihr aber im Foto-Modus die Path-Tracing-Einstellung aktivieren und das Lichterspiel von Night City bewundern - und natürlich somit auch richtig schicke Screenshots erstellen.

Falls ihr die Macht des Overdrive Modes lieber im Bewegtbild sehen wollt, dann hilft euch folgendes Video:

1:25 So sieht der neue Overdrive-Modus in Cyberpunk 2077 aus

Natürlich ist die Zukunft des Raytracing aber noch nicht mit der aktuellen Version des Path Tracing auserzählt, auch hier sollen noch Verbesserungen vorgenommen werden. Sehen kann es sich aber definitiv jetzt schon.

Das sehen auch die Spieler, die die nötige Hardware verfügen. GameStar-User BBPrediger schreibt in einem seiner Kommentare:

Hab jetzt für 2h die 1.62 von Cyberpunk 2077 mit aktivierten Path Tracing gezockt. Einfach genial was das grafisch an Realität ausmacht. Mit der RTX4090 ohne Probleme. 72FPS mit DLSS Quality und Path Tracing. Alles auf High. Auflösung 5120x1440.

Auch ruffy19 kann den Overdrive Mode nutzen, kommt aber nicht ganz auf die hohe Framerate von BBPRediger:

Also ich habe eine RTX4090 mit 64gb Speicher. Bei mir läuft des Spiel mit pathtracing und DLAA mit knapp 40FPS. Aber muss dazu sagen habe alles auf höchste Qualität gestellt und nicht Performance. CD-Projekt-Red empfiehlt es ja sogar mit 128gb. Oder so war ihr Testsystem dafür mit 128gb.

Werdet ihr beim nächsten Ausflug nach Night City dem Foto-Modus einen Besuch abstatten oder sind euch die schickeren Effekte nicht so wichtig? Oder macht ihr ohnehin selten Screenshots in Videospielen? Was würdet ihr euch für Cyberpunk 2077 lieber wünschen? Abgesehen vom kommenden DLC Phantom Liberty natürlich. Schreibt es uns gerne in die Kommentare!