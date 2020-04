»Cyber-Up Your PC« heißt ein Wettbewerb, den CD Projekt Red (CDPR) ins Leben gerufen hat. Wer das schönste PC-Gehäusedesign im Stil von Cyberpunk 2077 einreicht, gewinnt ein System von Alienware mit einer seltenen Nvidia Geforce RTX 2080 Ti in der Cyperpunk 2077-Edition.

Wir verraten euch, was ihr dafür tun müsst.

Der Wettbewerb

Jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist, kann seinen Designvorschlag bis zum 17. Mai 2020 um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit einreichen. Ein Zusammenbau ist dabei nicht erforderlich, es genügt ein Designkonzept.

Das kann entweder in Bild-/Gemälde-Form (drei insgesamt: einmal von vorne sowie beide Seiten) oder als 3D-Modell erfolgen. Physische Modelle können aber ebenfalls eingereicht werden.

Die Vorgaben

Das Design muss laut Regelwerk auf dem Alienware Aurora R9-PC basieren (Bild oben).

Die Stil-Richtlinien von CDPR müssen eingehalten werden. Das Gehäusedesign muss entweder das Logo eines Megakonzerns, einer Gang oder anderen Stil-Elementen, etwa Kitsch, Neokitsch, Entropismus, Neomilitarismus aus Cyberpunk 2077 beinhalten.

Es soll größtenteils, aber mindestens aus einem Designteil recycelten Materials bestehen (beispielsweise eine alte Leiterplatte als Dekoration).

Dazu sollen die ideologischen, finanziellen und sozialen Kontraste von Night City abgebildet werden.

Das Finale

Eine Jury wählt die fünf besten Designvorschläge für das Finale (17. bis 18. Juli 2020) aus. Diese werden von den Finalisten und professionellen Casemoddern zusammengebaut. Dafür steht jeder Modding-Gruppe ein Alienware Aurora R9 und ein Budget von je 2.000 US-Dollar für Baumaterialien zur Verfügung.

Der Austragungsort des Finales steht derzeit noch nicht fest. Es wird in Abhängigkeit von der Entwicklung der COVID-19-Pandemie entweder am Firmensitz von CDPR in Polen oder online abgehalten.

Der Hauptpreis

Dem Sieger winkt ein Alienware Aurora R9 mit einer seltenen Nvidia Geforce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077-Edition. Davon gibt es insgesamt rund 200 Stück, 78 wurden zuletzt verlost.

Etwas Unklarheit herrscht allerdings bei der CPU des PCs: Im Beschreibungstext auf der deutschen Homepage des Wettbewerbs ist von einem Ryzen-Prozessor mit 16 Kernen die Rede, in der folgenden Auflistung der Komponenten dagegen von einem Ryzen 9 3900 mit zwölf Kernen. Sehr schnell ist der zu gewinnende Rechner aber so oder so.

Die Spezifikationen des Sieger-PCs laut Cyberpunk.net:

AMD Ryzen 9 3900

Nvidia Geforce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077-Edition

16 GB DDR4 @2.933 MHz

1TB M.2 PCIe NVMe SSD + 2TB SATA-HDD

Windows 10 Home (64 Bit)

Alienware Peripheriegeräte

gibt es immerhin noch einen Alienware Area-51m-Laptop mit Core i7 9700K und Geforce RTX 2080.