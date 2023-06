Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Der Preis für den DLC wurde geleakt

Cyberpunk-Fans aufgepasst! Es gibt Neuigkeiten zum großen Addon Phantom Liberty. Auf dem Summer Games Fest hat CD Projekt Red zwar keinen neuen Trailer gezeigt, obwohl das viele erwartet haben. Dennoch gibt es nun erste unbestätigte Infos, wie tief ihr für euren neuen Ausflug nach Night City in die Brieftasche greifen werdet müssen.

Grundlage ist ein Leak. Der stammt aber von GOG selbst, ist also ziemlich aussagekräftig. Dennoch gilt: Diese Angaben sind mit Skepsis zu betrachten, solange sie nicht von CD Projekt Red offiziell bestätigt wurden! Bevor wir starten, geben wir euch noch einmal die Möglichkeit, euer Wissen über Phantom Liberty mithilfe unseres Videos aufzufrischen:

15:39 Im Cyberpunk 2077 Addon Phantom Liberty retten wir die Präsidentin... vielleicht.

In naher Zukunft sollt ihr wieder eure fetzigen Straßenklamotten anziehen und euch bei feinster Techno-Mucke die neueste Cyberware implantieren lassen können. Denn dann erscheint Phantom Liberty, natürlich auf GOG, aber auch via Steam und im Epic Store - und PlayStation sowie Xbox werden natürlich auch mitbedacht.

Quanta costa? Für Phantom Liberty müsst ihr laut dem geleakten GOG-Screenshot (via Insider-Gaming.com) 29,99 Euro berappen. Dafür erhaltet ihr jede Menge neuer Inhalte, unter anderem:

Und das war natürlich noch nicht alles! Was Phantom Liberty sonst noch für euch bereithält, erfahrt ihr in unserer großen Übersicht zum Addon:

Beim Summer Game fest gab es noch viele weitere spannende Ankündigungen und Trailer. Damit ihr keinen Reveal der großen Show verpasst, schaltet bei unserem Liveticker ein und bekommt alles hautnah mit. Ihr findet bei uns außerdem ab 9. Juni eine Übersicht aller Ankündigungen in einem kompakten Artikel. Welches Spiel beim Summer Game Fest hat euch bisher am meisten begeistern können? Gab es Überraschungen oder Enttäuschungen? Schreibt es uns einfach in die Kommentare - wir freuen uns auf euer Feedback!