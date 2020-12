Cyberpunk 2077: Macht Raytracing einen Unterschied?

Cyberpunk 2077 ist nicht nur als Spiel selbst der wohl mit Abstand meist erwartete Titel des Jahres, sondern auch mit Blick auf die Technik - besonders wegen Raytracing.

Wir haben uns die Implementierung der Echtzeitstrahlenverfolgung daher schon einmal genauer angesehen. Wie gut sieht es aus, ist es überhaupt bemerkbar? Und was ist mit DLSS?

Wie gut Cyberpunk 2077 ist, erfahrt ihr in unserem ausführlichen GameStar-Test mit Wertung:

1066 116 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 im Test

Ein wichtiger Hinweis vorab: Zur Performance treffen wir an dieser Stellen noch keine Aussage, da wir uns nur die Vorab-Version von Cyberpunk 2077 angesehen haben, die in Sachen Performance noch nicht final ist. Ein separater Technik-Test zur Release-Version und ein davon gesonderter Test zur Performance unter Raytracing und DLSS mit Benchmarks folgen demnächst.

Unser Testsystem:

Außerdem haben wir alle Grafikoptionen der PC-Version unter die Lupe genommen und im Detail erklärt:

199 12 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077: Alle Grafikoptionen

Raytracing Reflexionen

Einer der auffälligsten Effekte aus dem Raytracing-Repertoire sind die Reflexionen. Da macht Cyberpunk 2077 keine Ausnahme, wie die folgenden Bilder zeigen:

Raytracing Aus Raytracing An

In der Pfütze im linken Bild seht ihr eine detailreiche Spiegelung, in der auch die über der Straße hängenden Lampions eingefangen werden. Im rechten Bild mit Screen Space Reflections auf Ultra sind dagegen nur grobe Farbmuster zu erkennen.

Die Slider-Bilder (Bilder mit Schiebe-Regler) für alle Raytracing-Effekte sind zwecks besserer Überlagerbarkeit auf 2.560 x 1.440 Pixeln zugeschnittene 4K-Screenshots.

Raytracing Diffuse Beleuchtung

Weniger augenscheinlich fällt da Raytracing Diffuse Illumination, zu deutsch diffuse Beleuchtung, aus.

Raytracing Aus Raytracing An

Im linken Bild wirft die Leuchtreklame (die beiden Figuren neben der Tür) diffuses Licht auf die dahinter liegende Wand, während im rechten Bild nichts davon zu sehen ist.

Raytracing Schatten

Die Raytracing-Schatten sind je nach Szene nicht immer so klar von der regulären Variante zu unterscheiden wie die Reflexionen, wie ihr auf den folgenden Bildern sehen könnt:

Raytracing Aus Raytracing An

Im linken Bild, bei den kleinen Fenstern hinter der Mülltonne, fallen die Schatten der überstehenden Wand diffuser aus als im Bild rechts. Die Müllbeutel im Container wirken links dunkler und dadurch realistischer beschattet als rechts.

Gesamteindruck und DLSS

Für sich betrachtet, fallen manche der Effekte nicht ganz so groß aus, wie man durch den großen Begriff Raytracing vielleicht erwarten würde. Aber sieht man sich das Gesamtbild an, wirkt alles realistischer:

Raytracing Aus Raytracing An

Die rote Leuchtreklame in den beiden Bildern verschmilzt im linken Bild diffus mit der Umgebung. Je tiefer man in die Szene hineinblickt, umso geringer wird der Schärfeneindruck, Schatten wirken weicher. Im rechten Bild hingegen bleibt der Schärfeneindruck klarer erhalten, Schatten und Farben sind auch auf Distanz noch stark gesättigt.

Wie die Echtzeitstrahlenverfolgung in Cyberpunk 2077 in Aktion aussieht, könnt ihr im folgenden Trailer bestaunen:

DLSS in Cyberpunk: Auch von der Implementierung von Nvidias KI-Upscaler DLSS haben wir uns einen ersten Eindruck verschafft. Die folgenden Bilder zeigen die Szene einmal mit maximalem Raytracing ohne DLSS, Raytracing mit DLSS im Qualitätsmodus und DLSS im Performance-Modus:

Der Schärfeneindruck in der Tiefe nimmt durch beide DLSS-Modi wieder zu und ist damit etwas näher am Orginalbild ohne Raytracing. Insgesamt liefert DLSS eine sehr gute Bildqualität, wobei der Performance-Modus erwartungsgemäß mit einem etwas gröberen Bild leicht abfällt.

Was ist DLSS? Das Kürzel steht für Deep Learning Super Sampling und beschreibt eine KI-gestützte Skalierungstechnik, mit der anhand hochaufgelöster Bilder von einer niedrigen auf eine höhere Auflösung geschlussfolgert werden kann. So wird die KI etwa an 16K-Bildern trainiert, um anschließend von 1080p auf 4K schließen zu können. Wie gut DLSS das mittlerweile macht, könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen:

109 8 Mehr zum Thema Mehr fps und bessere Grafik

Das spoilerfreie Video-Fazit zum Cyberpunk-2077-Test könnt ihr euch hier ansehen: