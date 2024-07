Cyberpunk Edgerunners selbst spielen: Jetzt gibt es ein kostenloses Pen&Paper-Abenteuer dafür

Maelstrom ist eine Gang voller Chrom-Freaks, die gefährlich nah an der Cyber-Psychose wandeln.

Cyberpunk Edgerunners wurde nicht nur zum Netflix-Hit, sondern bescherte auch dem Rollenspiel Cyberpunk 2077 wieder ordentlich Aufwind. Die Story rund um David, Lucy und ihre Gang aus Edgerunnern bekam so viel Fan-Liebe, dass sich wenig später auch die Pen&Paper-Vorlage an eine Umsetzung wagte.

Das Regelwerk, mit dem ihr erstmals selbst in die 2070er Jahre eintauchen könnt, ist bereits seit Mitte Juni 2024 erhältlich. Jetzt ist eine zweite Mission dafür erschienen – komplett kostenlos.

Was steckt im Gratis-Abenteuer?

Das neue Missions-Kit, das Herausgeber R. Talorian Games selbst als DLC bezeichnet, bietet rund zwei bis vier Stunden Spielzeit – je nachdem, wie sich eure Gruppe anstellt, versteht sich. In der Story von »Karaoke Night« begegnen euch Figuren, die ihr schon aus Cyberpunk 2077 kennen dürftet: Fixerin Regina Jones erteilt euch einen Auftrag, die Maelstrom-Gang ist euer Gegner.

Neben der Geschichte, durch die euer GM leitet, enthält das Missions-Kit auch noch zwei Maps und mehrere Charakterbögen mit Werten für mögliche Gegner. Zum Download geht’s hier:

Was brauche ich zum Spielen? Zumindest euer GM braucht eins der beiden offiziellen Regelwerke: Entweder Cyberpunk Red, das umfangreiche Grundspiel, oder das »Cyberpunk Edgerunners Mission Kit«, sozusagen die Startbox extra für das Edgerunners-Setting. Die digitale Version davon gibt’s für 15 Euro hier bei DriveThroughRPG.

Es soll nicht die einzige Erweiterung im recht neuen Edgerunners-Setting bleiben. Wie auch beim Hauptspiel Cyberpunk Red will R.Talsorian Games zukünftig immer wieder solche DLCs veröffentlichen. Allerdings wohl nicht in regelmäßigen Abständen.

Habt ihr Lust, Cyberpunk Edgerunners selbst zu spielen? Benutzt eure Gruppe das frisch veröffentlichte Setting vielleicht sogar, um Missionen aus Cyberpunk 2077 oder Phantom Liberty am Spieltisch umzusetzen? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht. Und ob ihr schon Rache an Adam Smasher genommen habt für … ihr wisst schon.