Cyberpunk 2077: Spieler findet geheimen Knopf und die Straßen von Night City werden dunkel

In Cyberpunk 2077 stecken noch unzählige Geheimnisse. Selbst über dreieinhalb Jahre nach seinem Release im Dezember 2020 kennen wir noch nicht alle Tricks und Mysterien, die das Rollenspiel in petto hat. Das bestätigen sogar die Entwickler in einem Interview mit IGN vor wenigen Monaten selbst.

Umso mehr freuen sich Fans darüber, wenn Spielerinnen und Spieler neue Details aufdecken und mit der Community teilen. Diesmal hat Aggressive_Seacock einen kleinen Schalter ausgegraben. Was es damit auf sich hat, teilt der Reddit-User in einem Video-Clip:

Hier findet ihr den Schalter

Der kleine, unscheinbare Schalter versteckt sich in Westbrook, direkt an der Grenze zwischen Japantown und Charter Hill. Den genauen Standort haben wir euch auf den folgenden Screenshots markiert. Am schnellsten kommt ihr dort hin, wenn ihr zum Schnellreisepunkt »Lele Park« reist oder die Metro bis zur Station »Japantown South« nehmt.

Was passiert, wenn ich den Knopf drücke? Mit einem kleinen Klick der F-Taste knipst ihr in ganz Night City das Licht aus. Natürlich nicht komplett (Reklametafeln strahlen euch weiterhin entgegen) - aber zumindest der Großteil der Straßenlaternen wird dunkel. Wir sind extra in der ganzen Stadt rumgefahren und rumgereist und überall war das Licht aus.

Das Licht bleibt vermutlich auch aus, bis ihr es manuell wieder anschaltet. Selbst nachdem wir drei Mal 24 Stunden haben vergehen lassen, ist das Licht nicht wieder von selbst angegangen. So sieht das übrigens im Vergleich aus:

Licht an Licht an

Fun Fact: Die Zeilen, die über dem Knopf laufen, sind Zitate aus Liedern. »Turn out the lights, the party's over« stammt etwa aus The Party is Over von Willie Nelson.

Übrigens ist Aggressive_Seacock nicht der erste Spieler, der den Knopf gefunden hat. Bereits vor zwei Jahren teilte Reddit-User SonmiSuccubus451 nach Update 1.5 seine Entdeckung, die allerdings nicht ganz so viel Aufmerksamkeit erhielt.

Ob diese Dunkelhaut auch spielerische Vorteile bringt – ob es sich also zum Beispiel auf die Sichtweite von NPCs und Gegnern auswirkt, ist unklar. Vermutlich handelt es sich aber einfach nur um einen kleinen Gag der Entwickler. Falls sich dahinter aber noch mehr Mysterien verbergen, gräbt es die fleißige Cyberpunk-2077-Community aber bestimmt früher oder später aus.