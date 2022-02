Schon im Januar 2021 holte sich Daedalic für die Entwicklung von Der Herr der Ringe: Gollum den französischen Publisher Nacon mit ins Boot. Der jahrelang als Bigben Interactive bekannte Publisher ist neben Spielen wie Vampire: The Masquerade und WRC 9 auch für die Herstellung von Peripherie bekannt.

Nun hat der französische Publisher sogar alle Anteile der deutschen Spieleentwickler für stolze 53 Millionen Euro aufgekauft. Carsten Fichtelmann, seines Zeichens Gründer und Geschäftsführer von Daedalic, sowie der COO Stephan Harms übernehmen aber weiterhin die Leitung.

Dass auch die Entwicklung von Der Herr der Ringe: Gollum daudrch nicht beeinträchtigt werden soll, geht aus einem Statement von CEO Fichtelmann (via GamesWirtschaft) hervor:

Nach wechselhaften Jahren blicke ich mit Stolz auf die vergangenen 15 Jahre und die Entwicklung des Unternehmens. Daedalic Entertainment hat sich als Publisher und Entwickler außergewöhnlicher Spiele etabliert, der weltweit in vielen Genres und auf allen relevanten Plattformen zu Hause ist. Zusammen mit Nacon unternehmen wir nun den nächsten Schritt, um den Spielekatalog mit eigenen Titeln plus fantastischen Spielen von Indie-Studios auszubauen. Wir arbeiten vertrauensvoll und kooperativ bei The Lord of the Rings: Gollum zusammen und freuen uns auf eine noch verheißungsvollere, gemeinsame Zukunft.