Einer der grausigsten Momente der neuen Daredevil-Serie ist eine technische Meisterleistung

Das Daredevil-Staffelfinale hat nicht nur eine der blutigsten, sondern auch technisch beeindruckendsten Szenen im MCU geliefert.

Die Marvel-Serie »Daredevil: Born Again« hat mit ihrer neunten Episode eine der technisch beeindruckendsten und gleichzeitig brutalsten Szenen des Marvel Cinematic Universe (MCU) präsentiert.

Zusammen mit einem engagierten Spezialeffekte-Team und Schauspieler Vincent D'Onofrio haben die Regisseure Justin Benson und Aaron Moorhead eine bemerkenswerte Effektsequenz erschaffen. In Interviews mit Brandon Davis und (passenderweise) Bloody Disgusting gehen die beiden Daredevil-Showrunner darauf ein, wie diese Szene zustande kam.

Bevor wir auf die Technik der Daredevil-Szene eingehen, kommt an dieser Stelle die obligatorische Spoilerwarnung : Im Folgenden behandeln wir einen Teil der Handlung aus Folge 9 »Ab in die Hölle«.

Im Staffelfinale von »Daredevil: Born Again« kommt es zu einer brutalen Konfrontation zwischen Wilson Fisk (Vincenct D'Onofrio) und Polizeichef Phil Gallo (Michael Gaston), die darin endet, dass der Bürgermeister Gallos Kopf eigenhändig und buchstäblich zerquetscht.

Anstatt auf digitale Effekte zu setzen, entschied sich das Daredevil-Team für einen praktischeren Ansatz mit einem speziell angefertigten Dummy.

Das Spezialeffekte-Team scannte den Kopf von Gaston und erstellte auf Basis dieser Daten eine lebensechte Puppe. Im Gegensatz zu traditionellen Lebendabgüssen nutzten die Effektkünstler 3D-Scanning-Technologie.

Die Special-Makeup-Effects-Künstler Lisa Forst und Brandon Grether waren maßgeblich an der Erstellung des fotorealistischen Kopfes beteiligt.

»Wir haben seinen Kopf in mehreren Teilen 3D-gedruckt, alle Teile wieder zusammengesetzt, neu abgeformt und dann konnten wir aus dieser Form die endgültigen Abgüsse herstellen«, erklärt Grether den Prozess. Dieser lässt sich (abseits diverser Testläufe) in folgende Schritte aufteilen:

»Wir fügten Haar für Haar einzeln mit einer Nadel in den Kopf ein; das wurde für den Schnurrbart, die Augenbrauen, die Wimpern und die Seiten seines Kopfes gemacht«, beschreibt Forst die Handarbeit. Um den Effekt noch realistischer zu gestalten, wurden sogar die Zähne des Schauspielers gescannt und originalgetreu nachgebildet.

Für die finale Aufnahme waren indes zwei Takes nötig. »Bei der ersten Aufnahme ging nur die Art, wie das Blut spritzte, für uns schief. Es wurde ein wenig zu expressionistisch«, erklärte Moorhead.

Beim zweiten Versuch erhöhte das Team den Blutdruck in den Leitungen und füllte den Kopf vollständig mit Hirnmasse, sodass alles herausplatzen würde, wenn D'Onofrio ihn zerdrückte. Dieser war auch ansonsten in den Überlegungen zur Szene involviert und hatte wohl auch einen Heidenspaß daran:

[Die Szene] beschrieb das Zerquetschen eines Schädels, aber ich wollte nicht an etwas teilnehmen, was wir sonst in solchen Filmszenen sehen. Es geht immer um Daumen in den Augen und solche Dinge. Ich dachte einfach nur, dass es wichtig war, die unverhohlene, rohe Brutalität der Enthauptung aus der Originalserie zu erreichen.