Staffel 2 von Daredevil: Born Again folgt schon bald - Showrunner bestätigt Release für 2026

Bereits 2026 geht es mit Matt Murdocks Abenteuern in Hell's Kitchen weiter. Bildquelle: Marvel / Disney

Dass Disney Plus große Pläne für Matt Murdock hat, ist bereits seit Ende Februar 2025 kein Geheimnis mehr. Staffel 2 von Daredevil: Born Again steht also schon länger fest und befindet sich derzeit sogar bereits in Produktion. Jetzt wissen wir aber auch, wann es weitergeht.

Eine lässige Verkündung

Das Finale der Marvel-Serie flimmerte hierzulande gerade erst am 16. April 2025 über die TV-Bildschirme. Doch schon jetzt verrät uns der Showrunner Dario Scardapane (Memory, Marvel’s The Punisher), wann der blinde Anwalt mit den Supersinnen zurückkehrt.

Lässig verkündet er am Ende eines Instagram-Posts: »[...] Ach ja, Staffel 2 kommt im März 2026.«

Scardapane bedankt sich ebenfalls bei der ganzen Crew für ihre tolle Leistung und natürlich auch bei dem Cast rund um Hauptdarsteller Charlie Cox und Vincent D’Onofrio.

Daredevil ist zurück: Der Trailer zu Born Again zeigt genau das, was Fans wollen

Also ist die Katze aus dem Sack und alles, was jetzt noch fehlt, ist eine kleine Zahl. Da die Fortsetzung im selben Monat an den Start geht wie Staffel 1, ist durchaus möglich, dass die zweite Season ebenfalls Anfang März 2026 startet.

Kleine Randnotiz: Das Finale von Daredevils nächster Mission läuft geradewegs in den Release zu Avengers: Doomsday (Kinostart: 29. April 2026) über. Fans spekulieren schon länger, ob Matt bald mit der Superheldengruppe unterwegs ist. Zumindest jetzt ist aber noch nichts bestätigt. Also abwarten.

Jetzt gibt es noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Die weniger Erfreuliche zuerst: Matts zweites Abenteuer unter der Disney-Fittiche hat eine Folge weniger als der Vorgänger und kommt demnach nur auf insgesamt acht Episoden.

Jetzt am besten schnell die guten Infos hinterher: Matt soll im Verlauf von Staffel 2 auf mindestens ein ehemaliges Marvel’s Defenders-Mitglied treffen wird. Und dabei handelt es sich um niemand Geringeres als Jessica Jones (Krysten Ritter). Erste Fotos von der Schauspielerin am Set gibt es auch schon (via X).

Damit ihr auch ein Bild habt: Das sind die Defenders. Bildquelle: Marvel / Netflix / Disney

Falls ihr gerade nicht mehr wisst, wer die Defenders noch einmal sind: Im Jahre 2017 machten Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) und Iron Fist (Finn Jones) in einer Miniserie gemeinsame Sache. Alle Superhelden hatten damals auf Netflix zuvor ihre eigenen Shows.

Was sagen die Fans zu Daredevil: Born Again?

Auf Rotten Tomatoes kommt die Serie bei Kritikern mit 87 Prozent gut an und auch das Publikum zeigt sich mit 81 Prozent überzeugt.

In der Filmdatenbank IMDb landet Matt Murdocks Kampf in der Unterwelt von Hell’s Kitchen auf über 40.100 Bewertungen bei 8,4 Sternen.

Zum Vergleich: Die vorangegangene Netflix-Serie Marvel’s Daredevil (2015-2018) bekommt von Kritikern 92 und vom Publikum 89 Prozent. Dabei werden jedoch alle drei Abenteuer in einen Topf geworfen (via Rotten Tomatoes).

Betrachten wir die einzelnen Seasons genauer, schneidet die erste Staffel von Born Again etwas besser als die zweite von Marvel’s Daredevil ab. Die gilt aber mit einem Kritiker-Score von 81 Prozent als »schlechteste« der Netflix-Serie.

Falls ihr jetzt noch etwas nachzuholen habt: Alle neun Folgen von Daredevil: Born Again Staffel 1 könnt ihr euch im Abo auf Disney Plus anschauen.

In der kommenden Fortsetzung von Daredevil: Born Again wird Fans übrigens auch ein jahrelanger Herzenswunsch erfüllt. Denn wie wir wissen ist Matts Reise zum richtigen Superhelden-Anzug viel länger als es zum Beispiel bei Iron Man der Fall ist.

Das soll sich nun aber ändern, denn Daredevil bekommt endlich ein ikonisches Merkmal auf das Kostüm gedruckt. Was das ist, erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.