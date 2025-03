»Unglaublicher Start in eine neue Ära« - Daredevil: Born Again wird von Fans gefeiert, die Presse ist kritischer

Der Teufel ist wieder unterwegs. In Born Again bekommt es Daredevil mit neuen Feinden aber auch seinen alten Dämonen zu tun. Bildquelle: Disney / Marvel

Am 5. März 2025 ist für Marvel-Fans eine höllische Durststrecke zu Ende gegangen. Denn Daredevil: Born Again setzt nach sieben Jahren Wartezeit endlich die Handlung der beliebten Netflix-Serie fort.

Mit Erfolg? Wir haben uns die Meinungen der internationalen Kritiker angeschaut und auch geprüft, was Fans zu den bislang zwei ausgestrahlten Folgen auf Disney Plus sagen. Außerdem haben wir bereits die komplette Staffel gesehen und unsere eigene spoilerfreie Kritik verfasst:

Die internationalen Kritiken im Überblick

Auf der für Filme und Serien wichtigen Bewertungsplattform Rotten Tomatoes steht Daredevil: Born Again zum Zeitpunkt dieser Meldung bei 83 Prozent positiven Kritiker- und stolzen 95 Prozent positiven Fan-Meinungen.

Der IMDB-Score steht bei 9,4 von 10 Punkten - da aber erst zwei von neun Folgen ausgestrahlt wurden, wird sich dieser Wert noch oft verändern. Auf Metacritic reicht es aggregiert für 68 Punkte.

Kritikermeinungen zu Daredevil: Born Again Variety (Wertung: 100) Mit einer Besetzung, die sich in der Haut ihrer Figuren wohlfühlt, und einem düsteren Ton ist die Serie ein atemberaubendes Beispiel dafür, was es bedeutet, einen bekannten Helden wieder aufleben zu lassen und ihm gleichzeitig neue Gründe zu bieten, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Zur vollständigen Kritik Looper (Wertung: 90) Jeder in dieser Serie ist wieder auf dem Höhepunkt seines Könnens. Charlie Cox und Vincent D'Onofrio sind besonders gut in ihren Rollen und schlüpfen in sie zurück, als hätten sie gestern aufgehört, sie zu spielen, und nicht vor einigen Jahren. Zur vollständigen Kritik IGN (Wertung: 80) Die Serie fängt die charakteristische Dramatik und Brutalität der Netflix-Serie Daredevil ein, während sie die Geschichte von Matt Murdock und Wilson Fisk in eine mutige (und überraschend aktuelle) neue Richtung lenkt. Zur vollständigen Kritik Decider (Wertung: 80) Fans der ursprünglichen Daredevil-Serie werden Born Again genießen, denn es setzt die Geschichte der Originalserie und ihren düsteren Ton fort, mit einer Geschichte, die sich auf einen spannenden Höhepunkt zubewegt. Zur vollständigen Kritik Empire Magazine (Wertung: 80) Was für eine Erleichterung, dass die Besten aus Hell's Kitchen zurück sind. Cox und D'Onofrio sorgen für eine starke Staffel, die sich - mehr oder weniger - wie der Daredevil anfühlt, den wir kennen und lieben. Zur vollständigen Kritik The Hollywood Reporter (Wertung: 70) Was Born Again vor der Eintönigkeit bewahrt, sind dieselben Dinge, die Daredevil von Anfang an so beliebt gemacht haben. Einer davon ist D'Onofrio, der sich als Fisk nicht einen Fehltritt leistet. Der andere Grund ist Cox. Zur vollständigen Kritik RogerEbert.com (Wertung: 60) Daredevil: Born Again ist zwar unausgewogen, aber die ehrgeizige neunteilige Serie hat es in sich, wenn man weiß, dass sie Comic-Literatur nicht als eskapistische Unterhaltung, sondern als blutigen, politischen Kommentar versteht. Zur vollständigen Kritik Collider (Wertung: 50) Daredevil: Born Again ist ein Sammelsurium von Ideen. Ob es nun zu viele Köche in der Küche sind, weil die Produktion in Schwierigkeiten gesteckt hat, oder ob man verzweifelt versucht, einen Blitz mit einer Flasche wieder einzufangen - alles, was Disney bei dem Versuch, Daredevil wiederzubeleben, erreicht, ist, uns einen verwässerten Matt Murdock zu liefern, der in die Schablone aller MCU-Geschichten passt. Zur vollständigen Kritik

Das sagen die Fans zu Daredevil: Born Again

Ihr seht: Bei den professionellen Kritikern gibt es durchaus nicht nur Lob, sondern auch Tadel für die Rückkehr von Matt Murdock und Konsorten. Deutlich wohlgesonnener sind der Serie die Zuschauer gesonnen. Hier ein paar Zitate, die ein möglichst breites Meinungsspektrum abdecken:

Das ist es, was Marvel braucht: eine reife, ernsthafte, geerdete und gut geschriebene Geschichte.

Wer ein Drama und eine Serie über einen düsteren Superhelden sucht, ist hier genau richtig. Charlie Cox macht in seiner Rolle als Matt/Daredevil einen tollen Job und man spürt das Chaos in jeder Szene.

Mein Gott ist das gut, wirklich gut. Charlie Cox ist wirklich etwas anderes. wie jemand anderes sagte, ist dies die perfekte Fortsetzung. Solide 10/10!

Auch wenn ich die ersten beiden Episoden etwas langsam und wackelig fand, leisten sie doch gute Arbeit, um die Struktur der Geschichte für die Serie aufzubauen.

[Die Serie] ist insgesamt nicht so gut wie die ersten drei Staffeln […], aber sie ist immer noch einigermaßen unterhaltsam. Die Serie setzt CGI ohne Grund übermäßig ein, und das CGI ist nicht einmal gut.

Anders als in der Serie auf Netflix sind die Kampfszenen seltsam gefilmt und haben mich aus der ersten Szene mit dem maskierten Mann gegen Daredevil herausgerissen.

Was sagt ihr denn zu den ersten beiden Folgen von Daredevil: Born Again? Teuflisch gut oder höllisch schlecht? Oder findet ihr euch mit eurer Meinung irgendwo in der großen Spanne dazwischen wieder? Wir glauben an euch, also schreibt uns eure Eindrücke gerne in die Kommentare!

