Das Podcast-Jahr 2021 - Das Jahr, in dem der Podcast explodierte

Das Jahr 2021 war das erfolgreichste unserer bisherigen Podcast-Geschichte: Famose Themen, erzählfreudige Gäste, Spitzenpositionen in den Charts, Dinosaurier und erstmals mehr als zwei Millionen Abrufe - wow! Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer!

Und allermeisten Dank unseren Plus-Mitglieder, die selbst ewig lange Metaverse-Analysen, Gespräche über MLB: The Show und Kaufhäuser sowie Reisen in Markus Schwerdtels Gaming-Steinzeit zu schätzen wussten.

Zum Jahreswechsel wird's nun wieder sentimental, wenn Micha, Maurice und Dimi aufs Podcast-Jahr zurückblicken, auf ihre Lieblings-Episoden, bittere Misserfolge (Hallo, Henry Cavill) und dünne Skyrim-Ausreden (Hallo, Maurice).

Vor allem für Micha war's ein ereignisreiches Jahr, weil er seit August das neu gegründete Podcast-Ressort leiten darf. Seitdem gibt es nicht nur doppelt so viele Podcast-Folgen, sondern inzwischen auch ein zweite Podcast-Serie namens »Was spielst du so?«, in der wir unsere aktuellen Lieblingsspiele vorstellen.

Außerdem machen wir Podcast-Kassensturz und springen in die Zahlen: Welche Folgen wurden am meisten angehört? Und in welchen Ländern sind wir am beliebtesten, in welchen gibt's nur eine Handvoll treue Fans?

Neben Deutschland müssen wir abermals die Schweiz hervorheben - irgendetwas scheinen wir für unsere Nachbarn im Südwesten richtig zu machen. Richtiger jedenfalls als für Österreich, auch wenn an dieser Stelle besondere Grüße in die Stadt Wien gehen (auch an Podcast-Dinosaurier Thomas!).

Und ja, wir wissen, was ihr jetzt denkt: Wir wollen mehr Podcasts mit den Gründern Maurice, Dimi und Micha. Aber das ist kompliziert - und wann sollten wir dann so tolle Gäste einladen wie in diesem Jahr?

Zusätzlich gibt's natürlich unseren regulären Audio-Jahresrückblick auf 2022 - Das Jahr, in dem die Spiele-Industrie stillstand.

