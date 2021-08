The Witcher, Battlefield, Skyrim, Age of Empires & Co. - über viele unserer Lieblingsspiele können wir in der GameStar-Redaktion offen sprechen, weil wir sie mit den Kolleginnen und Kollegen teilen.

Aber es gibt auch, sagen wir, ungewöhnlichere Leidenschaften, die in unseren Gesprächen und in unserer Berichterstattung oft gar keinen Platz finden. Doch dafür gibt es diesen Podcast!

Géraldine Hohmann, Dimitry Halley und Michael Graf schwärmen von Spielen, von denen sie sonst nicht schwärmen können.

Was fasziniert Géraldine daran, Kaufhaus-Regale zu sortieren? Warum schlägt Dimi begeistert Baseball-Bälle? Warum klebt Micha am Handy, obwohl er jederzeit PC, Konsole & Co einschalten könnte?

Das und mehr findet ihr in diesem Podcast heraus.

Hier noch eine kleine Übersicht der besprochenen Spiele:

Ach ja, Flappy Bird gibt es zwar nicht mehr im App-Story, dafür könnt ihr es als Browser-Version spielen.

