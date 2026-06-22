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Das Schwarze Auge will bald seine fantasievollste Region vertiefen und Fans bewerfen allein die Idee mit ihrem Geld

Das nächste Crowdfunding zu DSA ist wieder ein großer Erfolg und verspricht mehr Inhalte zu Maraskan.

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Fabiano Uslenghi
22.06.2026 | 10:58 Uhr

Preiset die Schönheit! Maraskan bekommt bald haufenweise neue Bände. Bildrechte: Ulisses Spiele. Preiset die Schönheit! Maraskan bekommt bald haufenweise neue Bände. Bildrechte: Ulisses Spiele.

Obwohl Aventurien bereits lange zu den umfangreichsten Fantasywelten überhaupt zählt, gibt es noch immer viel Neues darüber zu erzählen. Der Verlag hinter Das Schwarze Auge bringt deshalb regelmäßig auch neue Bände heraus, die bestimmte Teile der Welt noch weiter vertiefen oder auf den aktuellen, historischen Stand hieven.

Immerhin ist Aventurien eine Rollenspiel-Welt, die sich seit über 40 Jahren weiterentwickelt. Am 16. Juni startete nun das Crowdfunding für die nächste Regionalspielhilfe, die sich voll und ganz um Maraskan dreht. Es hat nur etwa eine halbe Stunde gedauert, bevor das Finanzierungsziel erreicht wurde.

Derzeit steht die Kampagne bei 190.000 Euro, womit schon zahlreiche Stretchgoals freigeschaltet wurden.

Video starten 4:35 Das Schwarze Auge: Diese Bände bereiten auf die nächste große Kampagne vor, in der ihr eine uralte Gegnerin bekämpft

Darum ist Maraskan etwas Besonderes

Auch wenn Aventurien für viele Spielerinnen und Spieler vor allem durch das Mittelreich und dessen Kultur geprägt ist, gibt es natürlich noch viele andere Gebiete in dieser Welt. Maraskan ist dabei eine der außergewöhnlichsten.

Das hat schon allein damit zu tun, dass sich Maraskan nicht so leicht irdisch verorten lässt wie viele andere Regionen. Auf der großen Insel im Osten fließen zahlreiche unterschiedliche Kulturen zusammen, so finden sich hier Einflüsse aus Japan, Madagaskar, Vietnam oder Lateinamerika.

Hinzukommt eine wirklich einzigartige und ungewöhnliche Glaubenswelt, die stark auf Dualität basiert. So wirken Maraskaner für viele andere Menschen oft ein wenig abgehoben, da sie von Wiedergeburt, Zwillingsgöttern und der Schönheit der Welt schwadronieren.

Maraskan ist ein enorm buntes Setting, mit bunter Kleidung und fantasievollen Lebenswelten. Gleichzeitig gilt die Insel aber auch als eine der tödlichsten Regionen Aventuriens. In den Dschungeln lauern tödliche Pflanzen, tödliche Tiere, tödliche Echsenmenschen und manch namenloser oder dämonischer Schrecken. Der auch seht tödlich ist.

Die neue Regionalspielhilfe wird sich vor allem auch damit befassen, wie sich die Insel nach dem Fall der mächtigen magischen Echsenmeisterin namens Skrechu verändert – nachzuspielen in der noch neuen Kampagne Göttin der Chimären.

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Das steckt in der neuen Spielhilfe

Wie bei allen neueren Spielhilfen rund um Das Schwarze Auge wird auch im Falle von Maraskan der Inhalt wieder auf mehrere Bücher aufgeteilt:

  • Insel der Zwillingsgötter: Das ist das größte Buch der Spielhilfe und es fokussiert sich vollständig auf die Darstellung der Region. Hier sind keine Regeln drin, ihr könnt die Spielhilfe also auch lesen, wenn ihr nicht mit DSA 5 spielt oder euch einfach gerne über die Welt informiert. Das Buch kostet als Hardcover 45 Euro und 70 Euro als limitierte Ausgabe.
  • Handbuch der Gefahren Maraskans: Dieses Buch wiederum enthält haufenweise konkrete Regeln für DSA 5, die für Maraskan wichtig werden. Allen voran findet ihr hier ein großes Arsenal an lokalen Waffen und Rüstungen sowie besondere Pflanzen und Kreaturen. Das Hardcover kostet 30 Euro.
  • Belhalhars Schlachthaus: Ein Abenteuer in Maraskan, rund um eine dämonische Pforte und den brutalen Bluttemplern. Der Abenteuerband kostet als Softcover 20 Euro.
  • Schönheit und Schrecken Maraskans: Dieser Sammelband vereint alle Stretchgoals, die im Verlauf des Crowdfunding freigeschaltet werden. Dazu gehören mehr Hintergrundinfos und Kurzabenteuer. Das Buch kostet als Hardcover 45 Euro.
  • Rur und Gror Vademecum: Die Vademecums sind dafür da, dass ihr ein atmosphärisches Handbuch für verschiedene Religionen in Aventurien an die Hand bekommt. Das sind vor allem Hintergrundinfos für Priester des Rur-und-Gror-Glaubens, Regeln sind hier keine drin. Das Hardcover kostet 20 Euro.
  • Heldenbrevier von Maraskan: Ein kleines Buch mit innerweltlichen Reiseberichten auf der Insel, mit dem ihr noch mehr Inspiration für den lokalen Flair erhaltet. Das Hardcover kostet 20 Euro.
  • Kleinkram: Obendrein gibt es noch haufenweise Kleinkram rund um Maraskan. Dazu gehören besondere Würfel, eine Sammelbox, Musik und Landkarten.

Je nachdem, wie viel Geld jemand beim Crowdfunding ausgibt, erhält die Person unterschiedlich viele der eben genannten Inhalte. Die Rewards reichen von lediglich dem Hauptband für 45 Euro bis hin zum All-in-Paket für 250 Euro.

Das Crowdfunding läuft noch bis zum 7. Juli, bis dahin können noch weitere Stretchgoals freigeschaltet werden.

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