Macher des Überraschungs-Hits Dave the Diver enthüllen neues Spiel - und das wird komplett anders

In Wakerunners kämpfen verschiedene Charaktere, genannt Wakers und Re-mans., auf diversen Schlachtfeldern.

Packt die Harpune zur Seite! Die Entwickler von Dave the Diver haben für euch alsbald eine weniger entspannte Beschäftigung vorgesehen: Ihr neues Spiel wird ein battle action game aus der Vogelperspektive.

Es hört auf den Namen Wakerunners. Ein erster Trailer zeigt die wildbunte Action, die euch dort in den 4-gegen-4- und 5-gegen-5 Gefechten in Form verschiedener Spielmodi in einer dystopischen Sci-Fi-Zukunft erwartet.

Und das Beste für alle Spontan-Neugierigen: Vom 5. bis zum 12. Februar könnt ihr das Spiel beim nächsten Steam Next Fest kostenlos ausprobieren. Eine entsprechende Seite auf Valves Dienst gibt es schon.

Ein Trailer gewährt erste Eindrücke des rasanten Geschehens sowie die Persönlichkeiten der Kämpfenden.

Pfeilschnelle Top-Down-Gefechte

0:47 Das flotte Multiplayer-Spiel Wakerunners verspricht ein wahres Action-Feuerwerk im Trailer

Setting: Eine Seuche hat die Erde verwüstet und Trümmer des Mondes haben die Erde verheert. Die Landschaft ist nicht wiederzuerkennen und zerstörerische Gravitations-Anomalien erfordern Technologie, um sich fortzubewegen.

Wakers und Re-mans: Der Pool der Charaktere wird von unterschiedlichsten Charakteren gebildet, die alle spezifische Fähigkeiten, Waffen und Kampfarten mit aufs Gefechtsfeld bringen.

Charakterwechsel: Ihr könnt während einer laufenden Partie durchgehend zu anderen Wakern oder Re-mans wechseln. Die einzige Einschränkung hierbei ist, dass er oder sie nicht bereits von einem anderen Teammitglied eurer Seite genutzt wird.

Geschwindigkeit ist der Schlüssel: Die Angaben des Entwicklers betonen auch immer wieder, die Wichtigkeit von Geschwindigkeit. Denn je länger ihr euch fortbewegt, desto schneller werdet ihr und desto genauere Eingaben werden erforderlich.

Diese Mechanik ist in der Lore scheinbar mit den Gravitationsanomalien verknüpft, da nur durch Überwindung der Schwerkraft, die Erde noch frei begehbar ist.

Wann erscheint Wakerunners? Auf Steam steht nur Bald verfügbar . Das kann an sich alles oder nichts heißen. Aber ein Release 2024 erscheint denkbar, da ja bald Hand an eine Demo angelegt werden kann.

Inhalte vom Playtest

In der im Februar erscheinenden Demo werden folgende Inhalte enthalten sein:

Team Deathmatch

Capture the Flag

Stronghold

Raiders (Field boss fights).

Insgesamt werdet ihr sieben unterschiedliche Charaktere auf den Schlachtfeldern antesten können.

Dave the Diver gehörte zu den absoluten Überraschungs-Hits des Jahres 2023. Derweil begleitete den Titel eine Diskussion, die sogar das Vorfeld der Game Awards erreichte.

Ist Dave the Diver von Mintrocket, die Teil von Nexon sind, ein Indie-Titel? Inzwischen sind sich die meisten einig, dass dem nicht so ist.