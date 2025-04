Für einen sehr merkwürdigen Xbox-Spot ist ein Kult-Regisseur verantwortlich und Fans sind begeistert

Auch Ratten wollen einfach nur spielen. Den Beweis liefert der neue Xbox-Werbespot.

Gestatten: Horatio. Eine Ratte, deren trister Alltag mächtig auf die Stimmung drückt. Aufstehen, Arbeiten, aufstehen, arbeiten - ein Gefangener in einem Hamsterrad.

Ratten? Hamster? Wovon zum Nager reden die da bloß? Na, vom neuen Xbox-Werbespot. Der zeigt uns eine dystopische (oder gar schon realistische?) Welt, in der es nur einen Lebenszweck zu geben scheint: arbeiten.

Der Spaß bleibt da auf der Strecke. Bis Horatio die Ratte abends nach Hause kommt und … ach, seht doch einfach selbst:

1:23 Kult-Regisseur David Fincher hat den ungewöhnlichsten Gaming-Werbesport seit Jahren gedreht

Autoplay

Die Community ist aus dem Häuschen

Zugegeben: Der Werbespot ist schräg - sehr schräg sogar. Die unzähligen CGI-Ratten, der dystopische Look, das furchtbar klischeehafte Ende mit dem breit grinsenden Mann, der gefühlt noch nie einen Controller in der Hand gehalten hat.

Hach, da wird man irgendwie ganz nostalgisch und fühlt sich in die Zeit Anfang der 2000er zurückversetzt, in der solche Werbefilmchen noch zum guten Ton gehörten (Gamecube ❤️).

So geht es auch vielen Usern auf YouTube, denn die Kommentare sind überaus positiv. Hier mal eine Auswahl der begeisterten Reaktionen:

Jaaa, bitte mehr seltsame Werbung. Das hat mich an die 2000er erinnert.

Dieser Werbespot ist ganz und gar das Werk von David Fincher. Totale Späte-90er-Frühe-2000er-Stimmung. Wir brauchen diese Attitüde wieder!

Dieser trostlose Spot holt mich zu 100 Prozent ab! Verdammt herrlich!

Du kannst dem Rattenrennen des Kapitalismus nur entkommen, wenn Du unser brandneues Produkt kaufst - Dein Lieblings-Mega-Unternehmen

Die Arbeit eines wahren Meisters

Ihr habt es bereits den YouTube-Kommentaren entnommen: Hinter dem Einblick in Horatios Leben steckt David Fincher! Die Chancen stehen gut, dass der Kult-Regisseur für mindestens einen eurer absoluten Lieblingsfilme verantwortlich zeichnet, sofern ihr älter als 30 Jahre seid.

Der Erschaffer von Fight Club, Sieben, Zodiac, The Social Network und vielen weiteren tollen Streifen wollte sich offenbar noch Werbung für die Xbox in den Lebenslauf schreiben - Mission erfüllt!

In Zukunft wird sich David Fincher aber wieder großen Blockbustern widmen. Gemeinsam mit Netflix soll er einen Kultstreifen von Quantin Tarantino fortsetzen! Gut möglich, dass darin auch eine Ratte durch das Bild läuft. Wir bezweifeln aber, dass sie Xbox spielen wird.

Als Rausschmeißer gibt's noch einen interessanten Trivia-Fakt zu David Fincher: Er hat sich schon in jungen Jahren bis in die Haarspitzen in das Medium Filme verliebt. Das lag wohl vor allem daran, dass sein Nachbar niemand Geringerer als George Lucas war! Er arbeitete sogar eine Zeit lang als Kamera-Assistent bei Lucas Firma Industrial Light & Magic.

Ganz neu in der Werbebranche ist Fincher übrigens nicht, im Gegenteil: Seine Karriere auf dem Regie-Stuhl nahm sogar ihren Anfang, indem er Spots drehte.