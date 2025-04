Netflix setzt Quentin Tarantinos vorletzten Film überraschend fort - aber mit einem anderen Regisseur

Film-Fans dürfen offenbar nochmal in Tarantinos Liebeserklärung an die Traumfabrik Hollywood eintauchen. Dabei soll Brad Pitt in der Rolle von Stuntman Cliff Booth im Fokus stehen. Bildquelle: Sony

Während Quentin Tarantinos zehnter und damit letzter Film noch immer auf sich warten lässt, schlägt jetzt völlig überraschend eine Fortsetzung seines neunten Werks auf: Once Upon a Time in Hollywood.

Ein neuer Tarantino - ohne Tarantino

Das Sequel kommt jedoch mit einem Twist: Tarantino wird bei dem von Netflix produzierten Werk nicht selbst Regie führen, sondern David Fincher (Sieben, Fight Club) die Zügel überlassen. Dafür stellt der Macher von unvergesslichen Klassikern wie Pulp Fiction, Kill Bill oder Inglourious Basterds zumindest das Drehbuch bereit.

Fairerweise handelt es sich nicht um das erste Projekt, bei dem ein anderer Regisseur ein Drehbuch von Quentin Tarantino verfilmt. So adaptierte zum Beispiel Tony Scott 1993 True Romance oder Robert Rodriguez 1996 From Dusk Till Dawn.

Darüber, dass Once Upon a Time in Hollywood jetzt überraschend fortgesetzt wird, berichten verschiedene Branchen-Magazine unabhängig voneinander - so beispielsweise THR oder Deadline. Ihren Informationen zufolge soll sich die Handlung primär um Brad Pitt als Stuntman Cliff Booth drehen.

Mit einer Rückkehr von Leonardo DiCaprio als Rick Dalton sollten Fans zum aktuellen Zeitpunkt nur bedingt rechnen: Aktuell sei nur ein kleiner Auftritt oder zumindest ein Cameo geplant, wofür man den 50-jährigen Schauspieler schon mal kontaktiert hat. Margot Robbie als Sharon Tate soll einem Bericht von The Playlist zufolge zur Verfügung stehen, sofern David Fincher tatsächlich eine Rolle für sie vorsieht.

2:43 Offizieller Trailer zu Once Upon a Time in Hollywood

Autoplay

Wann der Film erscheint, ist aktuell nicht bekannt. Aktuell ist Netflix noch damit beschäftigt, den Deal zu finalisieren und will dafür ein Budget von 200 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen. Ein möglicher Drehstart wird für Juli 2025 angepeilt

Die Fortsetzung zu Once Upon a Time in Hollywood basiert übrigens auf Entwürfen zu The Movie Critic - dem Projekt, mit dem Quentin Tarantino seine Karriere als Regisseur ursprünglich beenden wollte.

Diesen Plan hat der Filmemacher aber längst verworfen und aktuell ist nicht bekannt, was nun Tarantinos zehntes und letztes Leinwandabenteuer werden soll.