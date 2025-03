Die kürzlich verstorbene Regie-Legende David Lynch drehte vor 25 Jahren Werbespots für die PS2 - und die waren wild!

Wie sich die Playstation 2 wohl ohne David Lynchs Werbespot verkauft hätte?

David Lynch ist eine Film- und Serien-Ikone, darin besteht kein Zweifel. Ob nun mit Mulholland Drive, Eraserhead oder Twin Peaks: Lynch hatte eine ganz klare Handschrift. Das gilt aber nicht nur für seine großen Werke, auch bei Werbespots ließ er jeglichen kreativen Ergüssen freien Lauf, egal wie absurd sie erschienen.

Bestes Beispiel ist hier wohl sein Ausflug in die Welt der Videospiele im Jahr 2000. Zum Release der Playstation 2 hatte Lynch die wohl abgedrehteste Werbung für eine Videospielkonsole aller Zeiten gedreht. Den einminütigen Clip könnt ihr euch gleich hier ansehen:

Der Schwarz-Weiß-Werbespot fängt zwar schon verwirrend an, wird aber spätestens mit dem schwebenden Kopf völlig absurd. Aber es wird noch besser: Der Kopf findet zurück zum Körper um im nächsten Moment einen kompletten menschlichen Arm auszuspucken. Das große Finale präsentiert dann eine Ente, aus deren Schnabel ertönt “Welcome To The Third Space.”

Was das mit der PS2 zu tun hat? Unklar. Ob dieser Werbespot irgendwen von der Konsole überzeugt hat? Unwahrscheinlich. Ob jemals eine andere Werbung für eine Konsole so lange in Erinnerung bleiben wird wie diese? Unmöglich.

David Lynch ist am 16. Januar 2025 im Alter von 78 Jahren verstorben. Der Visionär hat nicht nur zahlreiche Filmschaffende inspiriert, auch im Videospielkosmos hat er einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und das nicht nur mit diesem Werbespot.

So hat der Remedy-Chef Sam Lake nach dem Ableben Lynchs auf X gepostet: David Lynch war eine riesige Inspiration für mich und hatte einen enormen Einfluss auf meine Arbeit. Für Alan Wake 2 war der interne Codename während der Entwicklung Big Fish - eine Hommage an Lynchs Buch Catching The Big Fish. Unseren Video-Test zum Horror-Hit könnt ihr gleich hier oben ansehen.

David Lynch hätte seine Karriere übrigens fast vorzeitig beendet, nachdem die Dune-Verfilmung (hierzulande Der Wüstenplanet) katastrophale Rezensionen erntete. Lynch hinterfragte seine Karriere, jahrelang wollte er nicht mal über den Film reden. Grund für den Misserfolg war seiner Ansicht nach, dass er nicht die kreative Freiheit bekommen hatte, die er sich wünschte. Ganz anders als bei dem PS2-Werbespot, bei dem Sony offensichtlich selbst die abstrusesten Ideen Lynchs durchgewunken hat.