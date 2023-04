Legendärer Regisseur David Lynch hat klare Worte für Leute, die Filme auf dem Handy gucken

David Lynch und Smartphones werden in diesem Leben keine Freunde mehr. (Bild: Sasha Kargaltsev/Wikipedia)

Auch wenn sein letzter Film bereits 17 Jahre zurückliegt, gilt David Lynch unter Thriller-Fans als Regie-Legende. Ob Twin Peaks, Lost Highway oder Mulholland Drive – viele seiner surrealen Werke haben bis heute Kultstatus.

Deutlich umstrittener als sein Status als Kino-Ikone dürften seine kürzlichen Aussagen zum Thema Film-Streaming sein.

Kürzlich gab der Regisseur und Künstler dem französischen Magazin Cahiers de Cinema eines seiner außerordentlich seltenen Interviews, in dem er sich über das drohende Ende der Kinoleinwand echauffierte: