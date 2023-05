Mit solchen Verkaufszahlen für Dead Island 2 hätte nach all der Zeit niemand mehr gerechnet

Zombie-Spiele können sich immer noch prächtig verkaufen, auch nach jahrelangem Limbo.

Hand aufs Herz: Wer glaubte nach all den Verschiebungen und Stühlerücken und Versprechungen noch an Dead Island 2? Ich definitiv nicht!

Würde es überhaupt jemals erscheinen und wenn ja, in welchem Zustand? Zum Glück für die Fans strafte das Spiel am Ende der Entwicklungs-Odyssey alle Zweifler Lügen. Die Zombie-Hatz erschien rund, hübsch und weitgehend spaßig, wie ihr in unserem Test nachschlagen könnt:

Dead Island 2 im Test Mit dieser Qualität hätte ich nach neun Jahren nicht gerechnet! von Vali Aschenbrenner

Gute Presse und die jahrelang ausgehungerte Fan-Gemeinde trugen das Übrige dazu bei, dass Dead Island 2 dann auch ein kommerzieller Erfolg wurde. Die Entourage der Embracer Group, bestehend aus Plaion, dessen Publishing-Tochter Deep Silver und dem Entwicklerstudio Dambuster, vermelden inzwischen über zwei Millionen verkaufte Exemplare.

Dead Island 2 übertrifft alle Erwartungen

Der Quartalsbericht von der Embracer Group hebt besonders die starke Release-Woche von Dead Island 2 hervor, in der die Untoten bereits eine Million Mal über den Verkaufstresen schlurften. Damit markiert das Spiel den erfolgreichsten Release von Plaion (ehemals Koch Media).

Außerdem wichtig: Absolut niemand hat mit diesem Erfolg gerechnet, auch die Publisher nicht. Sie vermerken, dass Dead Island 2 die Erwartungen weit übertroffen habe.

Ein abschließender Kommentar im Finanzbericht zu Dead Island 2:

Es ist schön zu sehen, dass sich die Entscheidung, dem Studio Zeit zu geben, um dem Spiel den letzten Schliff zu geben, sich ausgezahlt hat.

Zuletzt fielen viele große Publisher dadurch auf, ihre Spiele teils grob unfertig auf den Markt zu werfen. Sei es Battlefield, Call of Duty oder Star Wars Jedi, alle kämpften zu Release mit Problemen, die auf zu wenig Entwicklungszeit hindeuteten. Bei Dead Island 2 scheint es genau anders herum gelaufen zu sein.

24:23 Dead Island 2 - Test-Video zur Zombie-Action

Habt ihr euch selbst noch kein Bild vom Spiel machen können? Oben findet ihr unser Testvideo mit massig Gameplay. Trotz der vielen guten Entscheidungen kommt auch Dead Island 2 nicht ohne Kritik weg.

Wie schätzt ihr Dead Island 2 ein? Hat sich für euch das lange Warten gelohnt? Oder stören euch doch noch Dinge, die mehr Arbeit benötigt hätten?