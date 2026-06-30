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Marvel hat Deadpool & Wolverine eine Sache verboten und darüber macht sich der Film natürlich lustig [Best of GameStar]

Das Debüt von Wade Wilson im Marvel Cinematic Universe ist ziemlich dreckig und brutal. In einem Punkt mussten sich die Macher des Films aber einer Disney-Auflage fügen.

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Vali Aschenbrenner
30.06.2026 | 06:24 Uhr

Deadpool + Wolverine erlaubte sich 2024 eine Szene, die eine direkte Anspielung auf das Drogen-Veto von Filmstudio Disney ist. Bildquelle: Disney20th Century Fox Deadpool & Wolverine erlaubte sich 2024 eine Szene, die eine direkte Anspielung auf das Drogen-Veto von Filmstudio Disney ist. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Deadpool & Wolverine durfte tatsächlich so dreckig und brutal werden, wie die beiden direkten Vorgänger. Das spiegelt sich auch in der offiziellen Altersfreigabe wider, die in den USA auf ein hartes R-Rating kommt. Doch bei aller (kreativen) Freizügigkeit hat Marvel zumindest bei einem Punkt ein Machtwort gesprochen.

In Deadpool & Wolverine darf es nicht schneien

Deadpool & Wolverine geizt definitiv nicht mit der Darstellung von Gewalt. Doch in einem Interview mit GamesRadar verriert Regisseur Shawn Levy, dass gleich in frühen Gesprächen mit Marvel feststand: Die Darstellung von exzessivem Drogenkonsum ist ein No-Go.

Dass Marvel hier reingrätscht, kommt nicht von irgendwo: In Deadpool und Deadpool 2 haben Wade Wilson (Ryan Reynolds) und Blind Al (Leslie Uggams) nicht nur einmal ihre Schwäche für Kokain zum Ausdruck gebracht. 

Die logische Konsequenz für Levy? Aus dem Verbot von Marvels hat man für den fertigen Film einen Witz gestrickt:

[...] Es gab früh Gespräche über exzessiven Drogenkonsum. Wir dachten uns, dass das ein interessantes Gespräch war. Lasst uns also einen Dialog darüber schreiben, dass wir dieses Gespräch führen mussten.

Wollt ihr wissen, um welchen Witz genau es sich handelt, werft dafür einfach bei dem folgenden Video einen Blick auf Minute 02:19:

Video starten 2:38 Deadpool & Wolverine: Im neuen Trailer darf Hugh Jackman endlich wieder die Krallen zeigen

Darf Marvel endlich erwachsen werden?

Übrigens: Deadpool & Wolverine ist nicht das erste Projekt, das sich im Marvel Cinematic Universe an ein erwachsenes Publikum richtet. Anfang 2024 machte Echo bei Disney Plus bereits den Anfang. Außerdem soll auch der geplante Blade-Film mit Mahershala Ali ein hartes R-Rating bekommen (sofern der Film jemals gedreht wird).

Insgesamt will sich Marvel nach einer ganzen Palette an enttäuschenden Filmen und TV-Serien jetzt neu aufstellen. In Zukunft soll weniger auf die Quantität und mehr auf die Qualität geachtet werden. Ob das MCU damit gerettet werden kann, muss sich natürlich erst zeigen.

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Mehr dazu, was aktuell im Marvel Cinematic Universe passiert und ihr über kommende Filme und Serien wissen solltet, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Was würdet ihr euch für die Zukunft des Marvel Cinematic Universe wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

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