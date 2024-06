Blade: Der Kinostart des Marvel-Reboots ist in Gefahr, weil sich jetzt schon der zweite Regisseur verabschiedet

Der Blade-Film mit Mahershala Ali hat schon einige Regisseure und Drehbuchautoren verbraten. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Das sieht nicht gut für Marvels Blutsauger aus: Vor mittlerweile fünf Jahren angekündigt, sollte der Blade-Film mit Mahershala Ali 2025 endlich in den Kinos starten. Doch jetzt verliert das Reboot für das Marvel Cinematic Universe schon seinen zweiten Regisseur.

Neuer Rückschlag für Marvels Blade

Einem Bericht von TheWrap zufolge hat sich Yann Demange (‘71: Hinter feindlichen Linien) von der Regie von Blade verabschiedet. Dabei sollten die Dreharbeiten eigentlich Ende dieses Jahres beginnen, um den geplanten Kinostart am 5. November 2025 einhalten zu können.

Ob sich an diesen Plänen etwas ändert, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall dürfte Marvel aktuell händeringend einen Ersatz suchen oder aber sich auf eine Release-Verschiebung einstellen. Gegenüber TheWrap wird betont, dass es Marvel mit Blade nicht zu eilig hat und den Film definitiv richtig hinbekommen möchte.

Zwischen Marvel und Demange soll es außerdem kein böses Blut oder dergleichen geben, der Regisseur und das Studio hätten sich freundschaftlich getrennt. Derweil arbeitet mit Eric Pearson (Godzilla vs. Kong, Thor: Ragnarok) der bereits fünfte Drehbuchautor an dem Skript von Blade, während vor Demange der Filmemacher Bassam Tariq (Mogul Mowgli) als Regisseur involviert war.

Was ihr sonst zum geplanten Blade-Film wissen solltet

Für Blade ist übrigens offiziell ein hartes R-Rating geplant - wie es schon Deadpool & Wolverine bekommt, der am 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos startet.

2:38 Deadpool & Wolverine: Im neuen Trailer darf Hugh Jackman endlich wieder die Krallen zeigen

Außerdem soll Mahershala Ali in der Rolle von Blade Teil eines Films um die sogenannten Midnight Sons werden - eine Art übernatürliche Avengers, zu denen zwischenzeitlich auch Helden wie Moon Knight, Ghost Rider oder Doctor Strange zählten.

Wer Blade nun als Regisseur verantwortet und ob der Film tatsächlich noch am 5. November 2025 in den Kinos startet, muss sich zeigen. Ganz allgemein will Marvel aktuell ohnehin mehr auf Qualität und weniger auf Quantität setzen. Damit ist nicht auszuschließen, dass man für Blade eine weitere Release-Verschiebung in Kauf nimmt.

Was aktuell sonst im Marvel Cinematic Universe passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen. Die wichtigsten Informationen zu neuen Filmen und Serien haben wir dort übersichtlich für euch zusammengefasst.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Debüt von Blade im Marvel Cinematic Universe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!